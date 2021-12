Il canale Science & TEC è ripartito dalle "ceneri" dell'ormai trascorso "Lato Critico del Vaping".

In questa nuova veste , l'intento principale non è più tanto divulgare e sviscerare le notizie scientifiche che orbitano intorno al tanto discusso quanto tartassato mondo del vaping, quanto di evidenziare, con pratici video, ciò che un processo semplice come l'evaporazione di una miscela liquida composta essenzialmente da 3 elementi quali Glicole Propilenico, Glicerolo Vegetale ed Acqua bidistillata, possa portare in termini di benefici salutistici se confrontata con la combustione del tabacco in tutte le sue forme.

Inutile continuare il percorso intrapreso per una semplice ragione. Fare libera informazione oggi richiede tempo ed un grande dispendio di risorse in quanto, capita spesso di scoprire, che le fonti stesse su ci si basa siano purtroppo condizionate...

Meglio allora munirsi di "carta e penna", mettendo in pratica le nozioni che il proprio percorso di studi ed esperienze lavorative hanno lasciato e tutt'ora stanno lasciando, cercando di trasmettere le nozioni scientifiche di base per uno svapo il più possibile consapevole e sicuro.

Parlando ad esempio di un atomizzatore, indirettamente vengono trasmessi principi base di termodinamica. Semplici e banali "tricks", che aiutano a comprendere il mondo che si cela dietro gli spesso criticati sistemi aperti. Spesso chi volge critiche non si rende forse conto del rovescio della medaglia di tali sistemi e delle potenzialità che offrono se rapportati ai sistemi chiusi. Va dato modo a tutti di scegliere come allontanarsi dal fumo. I sistemi aperti come (o meglio) di quelli chiusi, possono essere un efficace stimolo in tal senso. E' necessaria però la consapevolezza di ciò che si utilizza. Ecco dove subentra Science & TEC, non come detentore di chissà quale verità, quanto come semplice contributo. Le mie personali conoscenze in materia scientifica non sono infinite. Meno limitate però, le risorse ed aiuti.

Invito, chiunque lo volesse, a farsi una più chiara idea di quanto, forse in modo un poco confuso, si è tentato di riassumere fino ad ora. Di seguito 2 esempi :

Lo svapo è spesso visto come "il paese dei balocchi" della favola di Pinocchio. In realtà è tutt'altro che questo. Con i video nel nuovo canale, l'intento è divulgare il lato forse meno evidente che però spiega come, ad oggi la sigaretta elettronica, sia tra i mezzi più efficaci per ridurre i circa 8.000.000 di decessi/anno causati dal fumo, che le attuali statistiche riportano.