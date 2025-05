"Il meccanismo di distribuzione degli aiuti di Israele a Gaza viola la legge internazionale, mira a spostare la popolazione e a consolidare il controllo militare" è la denuncia della ong Euro-Med Human Rights Monitor:

"Poiché il meccanismo israeliano viola il diritto internazionale e gli standard fondamentali di soccorso, utilizzando gli aiuti come strumento di controllo e sfollamento, è fondamentalmente privo di legittimità giuridica e di validità come iniziativa umanitaria. In pratica, è completamente inattuabile: l'esercito israeliano ha designato solo quattro centri di distribuzione per gli oltre due milioni di persone intrappolate nella Striscia di Gaza, nel contesto di un divieto assoluto di aiuti e beni imposto dal 2 marzo.

Una distribuzione così limitata non è una vera risposta umanitaria, ma una politica deliberata volta a gestire a malapena la fame, anziché alleviarla. Israele intende controllare sistematicamente uno scarso flusso di cibo per mantenere la popolazione dell'enclave in uno stato di costante indigenza, sfruttando i loro bisogni primari di sopravvivenza come strumenti di pressione e controllo per sfollarli forzatamente.

Secondo le informazioni circolanti, l'esercito israeliano ha istituito un punto di distribuzione a sud del suo "Corridoio Netzarim" nella Striscia di Gaza centrale e altri tre nell'estremo sud, tra i corridoi "Morag" e "Philadelphi". Questo costringe un rappresentante di ogni famiglia nei cinque governatorati della Striscia a percorrere fino a 30 chilometri ogni settimana per accedere ai limitati aiuti alimentari. Le difficoltà saranno aggravate dalla mancanza di strade asfaltate, dai costi estremamente elevati o dalla totale assenza di trasporti e dal perdurante divieto israeliano di circolazione veicolare su Al-Rashid Street – l'unica via attualmente aperta al movimento dei civili tra nord e sud – a seguito della chiusura da parte di Israele di Salah al-Din Road nella Striscia di Gaza orientale.

Oltre al faticoso viaggio, i residenti devono percorrere queste distanze sotto la costante minaccia di bombardamenti e attacchi da parte delle forze israeliane. Questo trasforma gli aiuti umanitari in un peso anziché in un'ancora di salvezza, rendendoli inaccessibili a chi muore di fame, ai malati e agli anziani. Tali condizioni privano l'azione umanitaria del suo significato e rivelano la natura genocida del nuovo meccanismo israeliano, che ignora deliberatamente i principi di accesso sicuro, protezione e dignità umana.

Secondo la valutazione del team sul campo di Euro-Med Monitor, dispiegato nella Striscia di Gaza, i quattro centri istituiti dall'esercito israeliano non sono in grado di soddisfare le esigenze della popolazione in modo sicuro ed efficace.

Prima dell'inizio del genocidio in corso, le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie internazionali facevano affidamento su circa 400 punti di distribuzione distribuiti nei quartieri delle città e dei paesi della Striscia di Gaza, ma Israele ha impedito loro di continuare il loro lavoro. Anche quando questi punti di distribuzione erano diffusi, non richiedevano controlli di sicurezza e non presentavano ostacoli deliberati, i residenti dovevano comunque attendere lunghe ore per ricevere le loro razioni alimentari. Ciò dimostra che soddisfare i bisogni attuali della popolazione sarà impossibile sotto un sistema restrittivo e centralizzato controllato dalla potenza occupante.

In una dichiarazione a Euro-Med Monitor, Ahmed Samir, 30 anni, unico fornitore di aiuti per una famiglia di cinque persone, ha dichiarato: "Quando ho sentito parlare del nuovo meccanismo di aiuti, mi sono sentito arrabbiato e frustrato. Vivo nella parte settentrionale di Gaza City e non posso assolutamente recarmi ogni settimana nella parte centrale o meridionale di Gaza per raccogliere aiuti che potrebbero non placare la fame della mia famiglia".

Samir ha definito il viaggio "un rischio dalle conseguenze imprevedibili". Ha continuato: "Anche se riuscissi ad arrivare sano e salvo, chi può garantire che l'esercito israeliano mi lascerà tornare a Gaza settentrionale dopo aver ricevuto aiuti? Ho sopportato mesi di bombardamenti e fame solo per evitare di fuggire nella Striscia di Gaza meridionale, quindi di certo non lo farò ora. Ma allo stesso tempo, ho un disperato bisogno di assistenza.

"Quando in passato le organizzazioni umanitarie più note distribuivano gli aiuti, andavo a piedi al centro di distribuzione, a circa un chilometro dal mio rifugio, usando un piccolo carretto a mano per trasportare il pacco alimentare, che in genere pesava circa 20 chilogrammi", ha spiegato Samir. Con il nuovo meccanismo, sarà "impossibile percorrere una distanza così lunga e pericolosa", ha detto. "Più di ogni altra cosa, voglio un ritorno al precedente sistema di distribuzione degli aiuti e, soprattutto, la fine della guerra".

In una dichiarazione separata a Euro-Med Monitor, un giornalista, che ha richiesto l'anonimato per motivi di sicurezza, ha dichiarato: "Lavoro per un sito web di notizie locali. [All'inizio] della guerra, l'occupazione israeliana ha distrutto la mia casa nel campo di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Ora sono sfollato a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, dove vive la famiglia di mia moglie.

"Stiamo lottando duramente per soddisfare il nostro fabbisogno alimentare. Abbiamo alcuni prodotti in scatola che abbiamo comprato a un prezzo esorbitante, ma la nostra farina è quasi finita e non abbiamo riserve. Non ho beneficiato degli aiuti limitati che sono arrivati ​​negli ultimi giorni", ha continuato.

"Allo stesso tempo, seguo con preoccupazione le notizie sul piano israeliano di distribuire aiuti in punti designati, sotto la protezione di una società di sicurezza americana, in aree in cui sono presenti le forze di occupazione", ha dichiarato il giornalista a Euro-Med Monitor. "Non credo di poter andare lì e rischiare la vita, soprattutto perché le forze di occupazione hanno trasformato i giornalisti in bersagli da uccidere e arrestare".

Il giornalista ha aggiunto: "Sono un civile, ma chi può garantire la mia sicurezza se vado lì? La mia famiglia e io sopporteremo ancora la fame finché non si troveranno vere soluzioni umanitarie. Spero che ci siano altre opzioni. Abbiamo avuto un'ottima esperienza con l'UNRWA, quindi perché viene messa da parte? Ci sono decine di migliaia di famiglie che non potranno accedere al cibo con questo piano. Significa che loro – e noi – siamo condannati a morire di fame?"

La scorsa settimana, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato pubblicamente che lo sfollamento della popolazione dalla Striscia di Gaza è una delle condizioni poste dal suo governo per la cessazione delle operazioni militari nell'enclave. Allo stesso tempo, Bezalel Smotrich, Ministro delle Finanze e membro del Gabinetto per la Sicurezza e la Politica, ha dichiarato che l'esercito israeliano sta lavorando per demolire tutti gli edifici nella Striscia e per stipare la popolazione in una stretta zona di Rafah, come passo verso la loro espulsione dall'enclave e la conseguente presa di controllo da parte di Israele.

Israele, in quanto potenza occupante, è legalmente obbligato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, a garantire l'ingresso di aiuti umanitari sufficienti a soddisfare i bisogni della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Tuttavia, tale obbligo non gli conferisce alcun diritto di gestire o controllare la distribuzione di tali aiuti. La responsabilità della distribuzione degli aiuti spetta esclusivamente ad agenzie umanitarie neutrali e specializzate. Qualsiasi interferenza militare o politica in questo processo da parte di Israele costituisce una grave violazione del diritto internazionale, mina la natura umanitaria degli sforzi di soccorso e trasforma gli aiuti in uno strumento di ricatto utilizzato per sottomettere l'intera popolazione assediata.

Il governo israeliano utilizza la fame come strumento centrale nel suo genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, che mira a eliminarli come gruppo e pertanto non può in alcun modo essere coinvolto nel processo di distribuzione degli aiuti umanitari. Il coinvolgimento di Israele nell'organizzazione o nella supervisione della distribuzione degli aiuti trasformerà inevitabilmente gli aiuti in un meccanismo di controllo del destino della popolazione. Imporre un ambiente coercitivo privo di risorse di base per la sopravvivenza aprirà senza dubbio la strada all'espulsione dei cittadini di Gaza dalla loro terra, ed è chiaramente parte del più ampio progetto coloniale israeliano volto a cancellare l'esistenza dei palestinesi e ad annettere forzatamente il loro territorio.

Il rifiuto delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali di soccorso indipendenti di cooperare con il meccanismo israeliano, a causa del suo mancato rispetto anche degli standard umanitari più elementari, dovrebbe fungere da chiaro monito e da forte incentivo per tutti gli Stati a intensificare la pressione su Israele. Questa pressione deve mirare a garantire l'afflusso immediato e incondizionato di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, a porre fine all'uso di qualsiasi meccanismo che funga da strumento di repressione e di esodo, e ad adottare misure urgenti per porre fine al genocidio in corso contro la popolazione della Striscia dall'ottobre 2023.

Tutti gli Stati devono ripristinare immediatamente l'accesso umanitario e revocare l'illegittimo blocco israeliano sulla Striscia di Gaza, poiché questo è l'unico modo per fermare la crisi umanitaria in rapido peggioramento e garantire l'ingresso di aiuti e beni essenziali in un contesto di imminente minaccia di carestia. Gli Stati devono inoltre adoperarsi per istituire corridoi umanitari sicuri sotto la supervisione delle Nazioni Unite per garantire la consegna di cibo, medicine e carburante a tutte le aree della Striscia, unitamente all'invio di osservatori internazionali indipendenti per verificarne il rispetto.

La comunità internazionale deve inoltre imporre sanzioni economiche, diplomatiche e militari a Israele e ai suoi alleati più potenti, in particolare agli Stati Uniti, per tali gravi violazioni del diritto internazionale. Tali sanzioni dovrebbero includere embarghi sulle armi; il divieto di esportazione e importazione di componenti, software e beni a duplice uso; la cessazione di qualsiasi sostegno politico, finanziario e militare; il congelamento dei beni dei funzionari coinvolti in crimini contro i palestinesi e l'imposizione di divieti di viaggio a tali funzionari; la sospensione delle attività delle aziende militari e di sicurezza israeliane e statunitensi sui mercati internazionali e il congelamento dei loro beni; e la sospensione dei privilegi commerciali e degli accordi bilaterali che forniscono a Israele e agli Stati Uniti benefici economici che consentono loro di continuare a commettere crimini contro il popolo palestinese".



E che tale denuncia non sia priva di fondamento, lo testimonia il fatto che questa mattina la persona nominata a gestire il "Gaza Humanitarian Fund", Jake Wood, ha annunciato di aver rassegnato le sue dimissioni dall'incarico, sostenendo che il piano di distribuzione degli aiuti di Israele non rispetta i principi umanitari di neutralità e indipendenza.

"Sono orgoglioso del lavoro che ho supervisionato", ha dichiarato, "compreso lo sviluppo di un piano pragmatico che potrebbe sfamare persone affamate, affrontare le preoccupazioni di sicurezza relative allo sfollamento e integrare il lavoro delle ONG di lunga data a Gaza. Tuttavia, è chiaro che non è possibile attuare questo piano rispettando rigorosamente i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, che non abbandonerò".



Nonostante tutto questo la GHF afferma che da questo lunedì inizierà a consegnare aiuti nella Striscia.