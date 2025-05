"Dopo quasi tre mesi di blocco, gli aiuti stanno arrivando a Gaza, ma sono ancora lontani dall'essere sufficienti a soddisfare le crescenti necessità umanitarie, ha affermato martedì il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric, sottolineando che l'assistenza deve essere fornita rapidamente e direttamente a chi ne ha più bisogno.Il portavoce ONU ha dichiarato ieri ai giornalisti che gli operatori umanitari delle Nazioni Unite stavano inviando farina, medicinali, generi alimentari e altri beni di prima necessità attraverso il lato palestinese del valico di Kerem Shalom, un giorno dopo essere riusciti a portare latte in polvere per neonati e altri generi alimentari. "I primi camion di alimenti essenziali per l'infanzia sono ora a Gaza, dopo 11 settimane di blocco totale, ed è urgente distribuire questi aiuti. Abbiamo bisogno di molto, molto di più da far arrivare", ha detto, parlando da New York.Di fronte alle crescenti obiezioni internazionali al blocco totale imposto il 2 marzo – e alla condanna per il rischio di una carestia diffusa – lunedì Israele ha iniziato a consentire l'ingresso a Gaza di un numero risibile di camion di aiuti umanitari, intensificando contemporaneamente la sua offensiva militare. Il blocco degli aiuti ha spinto l'intera popolazione, oltre due milioni di persone, sull'orlo della carestia, tra continui bombardamenti e ricorrenti ordini di sfollamento.L'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) ha dichiarato che lunedì Israele ha autorizzato nove camion di aiuti umanitari ad attraversare il valico di Kerem Shalom, ma solo cinque sono stati autorizzati a entrare.Dujarric ha affermato che Israele richiede che i rifornimenti vengano scaricati sul lato palestinese di Kerem Shalom. I beni vengono poi ricaricati separatamente una volta che le autorità garantiscono l'accesso delle squadre umanitarie dall'interno di Gaza."Solo allora saremo in grado di portare i rifornimenti più vicino ai luoghi in cui si rifugiano le persone bisognose", ha affermato.Martedì, uno dei team delle Nazioni Unite ha atteso diverse ore prima di ricevere il via libera."Quindi, giusto per chiarire, nonostante siano arrivate maggiori forniture nella Striscia di Gaza, non siamo stati in grado di garantire l'arrivo di tali forniture nei nostri magazzini e punti di consegna", ha affermato.Gli operatori umanitari delle Nazioni Unite hanno ricevuto da Israele il permesso di inviare “circa 100” altri camion di aiuti nella Striscia, ma hanno affermato che la portata degli sforzi di soccorso autorizzati resta del tutto insufficiente."Non abbastanza. Cinque camion, neanche lontanamente. Non abbastanza", ha detto Louise Wateridge, portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) , riferendosi al piccolo flusso di aiuti di lunedì. Stava parlando con i giornalisti a Ginevra da un magazzino pieno di rifornimenti pronti per la consegna ad Amman, in Giordania, con cibo sufficiente a sfamare 200.000 civili palestinesi per un mese intero. "Tutto ciò che mi circonda è costituito da aiuti che in questo momento dovrebbero trovarsi nella Striscia di Gaza", ha spiegato, mentre magazzini e centri di distribuzione erano vuoti a Gaza. "Guardate cosa hanno potuto fare le Nazioni Unite", ha continuato . "L'abbiamo fatto: il cessate il fuoco, le bombe sono state fermate, i rifornimenti sono arrivati. Abbiamo raggiunto ogni zona della Striscia di Gaza. Abbiamo raggiunto le persone che ne avevano più bisogno. Abbiamo raggiunto i bambini. Abbiamo raggiunto gli anziani. I rifornimenti sono andati ovunque".Secondo il portavoce dell'OCHA Jens Laerke, poiché gli aiuti sono scarsi, la disperazione a Gaza è in aumento, con "diversi effetti prevedibili"."Uno dei motivi è che le scorte insufficienti corrono un rischio maggiore di essere saccheggiate", ha detto ai giornalisti a Ginevra.Ha affermato che i prodotti saccheggiati finiscono per essere venduti a prezzi esorbitanti sul mercato nero e che l'accesso a grandi quantità di aiuti allevierebbe automaticamente la situazione.

Quanto sopra riportato è ciò che l'ONU, martedì, ha riassunto in relazione alla presunta interruzione dell'assedio imposto da Israele alla Striscia di Gaza. Come è possibile capire, l'arrivo degli aiuti umanitari a Gaza è al momento solo teorico, una delle tante operazioni propagandistiche dello Stato ebraico per poter continuare il genocidio in atto, cercando di diminuire/cancellare la crescente indignazione nei suoi confronti.

In realtà, il passaggio dei pochi camion dal valico meridionale di Gaza è minimo, oltre che teorico. Inoltre, l'arrivo a sud di pochi aiuti potrà raggiungere solo una minima parte della popolazione, lasciando inalterate le condizioni già drammatiche dell'area settentrionale.

A questo si devono aggiungere i bombardamenti che proseguono ininterrotti, cui fanno seguito morti e feriti, mentre gli ospedali funzinanti in grado di poter dare assistenza probabilmente si contano sulle dita di una mano. Solo nelle ultime ore sono 42 le nuove vittime assassinate dal "morale" esercito dello Stato ebraico.