"I deputati della Duma di Stato hanno ricevuto un invito al Cremlino per il 30 settembre, per partecipare ad un evento che inizierà alle ore 15:00 a cui sarà presente il presidente Putin".

Questo è quanto pubblicato sul proprio canale Telegram dal deputato Denis Parfyonov e ripreso dall'agenzia Novosti. Quale sia il contenuto dell'evento non è stato precisato, ma quale possa essere è però facile immaginarlo.

Ieri, il sito Meduza (che ultimamente non sembra essere bene informato sulle anticipazioni dei suoi informatori al Cremlino) aveva comunicato che Putin non avrebbe ratificato i referendum di annessione dei territori ucraini occupati dalla Russia, tenutisi nei giorni scorsi, aspettando di vedere quale esito militare nel Donbass e nel sud avrebbe avuto lo schieramento sul campo dei 300mila riservisti da lui mobilitati.

Invece, la realtà è ben diversa.

Il presidente Putin, venerdì, firmerà i decreti in cui sarà proclamata l'annessione alla Russia degli oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, corrispondenti a circa il 15% del territorio ucraino.

A far da corollario alla cerimonia, un grande concerto rock che si terrà venerdì sulla Piazza Rossa, dove è già stata allestita un palco con enormi schermi video, insieme a dei cartelli su cui è scritto "Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson - Russia!"

Una vicenda paradossale sul piano diplomatico, visto che in pochi saranno gli Stati a riconoscere la validità di quei referendum, e sul piano militare, dove i russi stanno arretrando su tutta la linea del fronte, tanto che Kiev starebbe per infliggere un'altra grave sconfitta a Mosca con la cattura della città di Lyman, il principale bastione rimasto ai russi a difesa della parte settentrionale del Donetsk. La sua caduta potrebbe spalancare la strada alle forze ucraine per lanciare attacchi su gran parte del Donbass.

Ma la mossa di Putin è anche una minaccia all'occidente che, probabilmente, sarà ricordata nel suo discorso di venerdì. Se gli ucraini attaccheranno le regioni appena annesse con le armi fornite dall'occidente, Mosca interpreterà tale attacco come diretto alo territorio russo e, a suo dire, sarebbe autorizzata a rispondere con qualsiasi tipo di arma (minacciando l'uso di quella nucleare) che potrebbe non essere utilizzata solo contro l'Ucraina.