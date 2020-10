Per l'inizio della Stagione dei Premi manca poco meno di 1 mese in concomitanza con l'annuncio delle nomination ai Gotham Awards che annualmente premiano il cinema indipendente e che rappresentano un tassello importante dell'Awards Season che getta le basi per gli Oscar. Eppure già emergono le prime previsioni incrociando le aspettative della critica americana verso i film più attesi della stagione.

Per quanto riguarda la categoria Miglior regia sarà un'annata all'insegna dell'inclusione con due donne in pole position: la talentuosa Chloé Zhao per il pluripremiato Nomadland con protagonista Frances McDormand e il premio Oscar Regina King che con la sua opera prima One Night in Miami tratta dall'omonima piece teatrale ha incantato la critica internazionale prima al Festival di Venezia e poi al Toronto International Film Festival dove ha conquistato il secondo posto per il People Choice Award.

Seguono due apprezzati registi afroamericani come il veterano George C.Wolfe per il biopic Ma Rainey's Black Bottom e l'emergente Sasha King per il film di denuncia Judas and the Black Messiah con Daniel Kaluuya.

Chiude la cinquina il "favorito" David Fincher, regista di cult movie che con Mank (targato Netflix) potrebbe ottenere la prima statuetta della sua carriera.