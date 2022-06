Un viaggio reale dalle sonorità estive che diventa metafora di vita.

Sonorità estive fanno da padrone al nuovo brano di Pheelow, che ci trasporta in un viaggio intorno al mondo insieme ad una ragazza bella quanto irraggiungibile. L’artista la rincorre senza sosta, anche quando lei risulta minacciosa come una pantera o forse è proprio in questi momenti che ne rimane più attratto.

Un sound italiano e latino ci accompagna durante tutta la canzone trasportandoci nel viaggio insieme a loro.





Radiodate: 15 giugno 2022

Etichetta: Orangle Srl

BIO

Filippo Federico, classe '98, in arte Pheelow è un cantautore e produttore emergente di Roma. Esprime le sue emozioni attraverso i generi rap, trap e R&B, influenzato da artisti appartenenti alla scena italiana e americana.