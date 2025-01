“Non è colpa mia” è il nuovo singolo della cantante toscana Valentina Farci, una canzone che porta la firma di Beatrice Bracco (testo e musica, da un’idea di Angelo Giorgianni) ed arrangiata dal noto producer Simone Papi, il quale firma anch’esso il brano trovando il testo profondo e maturo.

Il brano (etichetta Radio Rossa Records, distribuzione Virgin Music Group) nasce da una profonda riflessione del proprio vissuto esistenziale dell’autrice che si ritrova nuovamente a rimettere in moto quel processo di resilienza dopo l’ennesimo senso di perdita e dolore che riapre vecchie cicatrici, portandola a paragonare la perdita di un nuovo amore appena “concepito” allo stesso dolore vissuto della perdita di un figlio morto prematuramente. La sensazione di non essere in grado di portare avanti una relazione è metaforicamente paragonata alla sensazione di non essere in grado di concepire o portare alla luce un figlio, provocando emozioni conflittuali di frustrazione, sensi di colpa, inadeguatezza, al punto di pensare di essere non meritevoli e/o inamabili.

Tuttavia il brano -spiega l’artista- invita a non giudicarsi e a non colpevolizzarsi e liberarsi dai sensi di colpa ma soprattutto a non colpevolizzare, ma riconoscere queste emozioni e certe condizioni come parte di un percorso, di circostanze ineluttabili. Perdiamo ciò che non vorremmo, ma purtroppo succede e lasciare andare è la forma massima del coraggio che identifica la natura di una Donna o di una Madre. Voglio ringraziare il comune di Montecatini Val di Cecina per la collaborazione, nella persona del Primo Cittadino Francesco Auriemma, che ha messo a disposizione le ricchezze del territorio, nello specifico Il Museo delle Miniere.

Il videoclip, per la regia di Beatrice Bracco (DOP Federica Baldinotti, 2 premi vinti come editor), operatore di macchina Andrei Mavroendis, è stato girato in Toscana a Montecatini Val Di Cecina (Pi).



Biografia

Valentina Farci, nata a Pistoia, cantante, manager, organizzatrice di eventi e talent scout musicali. Si avvicina alla musica già in età preadolescenziale, con il passare degli anni la passione si trasforma in un impegno fatto di studi e crescita, portandola a confrontarsi e a mettersi in competizione in diversi contest, tra cui Festival e Concorsi Canori. Nel 1997 arriva tra le prime 10 finaliste di Castrocaro e presenta il brano “Non lasciarmi mai” nella trasmissione televisiva condotta da Paolo Limiti. Si trasferisce a Roma per iniziare collaborazioni più importanti: firma un contratto discografico e prepara il disco per il “Festival di Sanremo giovani” Il singolo, “Quanto cielo”. La realizzazione di questo brano porta importanti collaborazioni tra cui: Francesco Tanini (autore di Strani Amori), Simone Papi produttore, arrangiatore, composer di alcuni brani di Laura Pausini, Raf, Direttore artistico di Alessandra Amoroso e molti altri. Nel giugno 2005 si esibisce allo stadio Olimpico di Roma, a settembre dello stesso anno è chiamata come Ospite al “Tim Tour” di Napoli. Per un certo periodo si ferma per occuparsi della famiglia. Nel 2019 incontra l’autrice Beatrice Bracco per collaborazioni inerenti al Cinema – settore del quale si occupa -, ma solo ad ottobre 2024 per circostanze significative che le propone il brano “Non è colpa mia”, ritenendo che la maturità di vita e esperienza possa essere il grado di interpretazione giusta per questo testo intimamente profondo e personale.



