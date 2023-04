Negli altri incontri del venerdì, era impegnati il Napoli e il Milan, rispettivamente contro Lecce e Empoli, che si incontreranno anche per i quarti di Champions League.



Il Napoli, seppur a fatica, è riuscito a vincere, portando a casa la settima vittoria in trasferta e riprende la marcia verso lo scudetto (adesso mancano 16 punti per tagliare il traguardo). Per il Lecce, invece, è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, che costringe i pugliesi a restare a 27 punti in classifica, seppure ancora con un margine di 8 lunghezze sulla terzultima.

Ad andare in vantaggio per primo, al 18', è il Napoli sugli sviluppi di un angolo, con Kim che crossa dalla fascia e Di Lorenzo che insacca di testa da centro aerea. Nella ripresa i salentini raggiungono il pareggio con Di Francesco, che riprende una palla respinta dalla traversa sulla conclusione di Ceesay. Sull'1-1 il Lecce aumenta la pressione, ma nel suo momento migliore il Napoli va in vantaggio sul definitivo 2-1 grazie ad un assurdo retropassaggio di Gallo che appoggia verso Falcone un traversone dalla sinistra, prendendo di sorpresa il proprio portiere che non si aspettava il passaggio e causando così il più clamoroso degli autogol.



Dopo la larga vittoria di Napoli il Milan, a San Siro, è stato fermato sullo 0-0 dall'Empoli. I rossoneri sono sempre stati padroni della partita. Poco incisivi nel primo tempo, nei secondi 45 minuti hanno aumentato la propria pressione sugli avversari, senza mai però riuscire a metterli alle corde.

L'Empoli si è difeso, ma senza mai dare l'impressione di essere alle corde. L'unica vera occasione per il Milan è così il palo esterno colpito da Florenzi, anche se Perisan, che sostituiva Vicario, è stato spesso determinante, Nel tabellino, da registrare un rigore conceso e poi annullato dal Var, così come un gol messo a segno da Giroud... ma con l'avambraccio.

In classifica il Milan resta terzo a +1 sull'Inter, mentre l'Empoli sale a 32, quasi a quota salvezza.





Crediti immagine: twitter.com/sportli26181512/status/1644445979054342145