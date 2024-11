Champions League, Real Madrid-Milan 1-3, Lille-Juventus 1-1 e Bologna-Monaco 0-1 risultati finali



Lille-Juventus 1-1

Primo Tempo:Una splendida azione dei due uomini di maggior qualità del Lille, con l'assist di Zhegrova per la rete di David, sta sin qui decidendo la sfida del "Pierre Mauroy". La gara è stata gradevole e disputata su buoni ritmi, con le squadre che si sono date battaglia in maniera equilibrata. I francesi hanno però saputo sfruttare l'unica vera occasione da rete, mentre i bianconeri sono stati meno precisi. La miglior opportunità per gli uomini di Motta è capitata sul destro di Vlahovic, ma Chevalier si è superato con un grandissimo intervento. La ripresa promette comunque di avere ancora molto da raccontare.

Secondo Tempo: Sono le firme dei due centravanti, David e Vlahovic, a sancire l'1-1 tra Lille e Juventus, al termine di una partita gradevole e interpretata dai bianconeri sicuramente meglio rispetto alla deludente ultima uscita europea contro lo Stoccarda. Sin dalle prime battute la gara viene disputata su buoni ritmi, con i francesi abili a portarsi in vantaggio al 27', quando David non sbaglia sull'eccellente assist di Zhegrova, il migliore dei suoi. I bianconeri reagiscono già nella prima frazione di gioco e costruiscono una grande occasione con Vlahovic, ma il portiere avversario Chevalier si supera. L'estremo difensore transalpino non può nulla tuttavia all'ora di gioco, quando lo stesso Vlahovic trasforma un rigore concesso per un fallo di Andrè su Conceicao. Un punto tutto sommato positivo per gli uomini di Thiago Motta, che salgono a quota 7 proprio insieme al Lille e che nel prossimo turno saranno attesi dalla difficile trasferta sul terreno dell'Aston Villa.



Real Madrid-Milan 1-3

Primo Tempo: Si va al riposo con il Milan in vantaggio per 2-1 in casa del Real Madrid; nonostante la sbavatura difensiva di Emerson Royal che ha indotto Vincic a concedere un calcio di rigore alquanto generoso, i rossoneri hanno mostrato fin qui grande padronanza in casa dei blancos. Vantaggio iniziale firmato da Thiaw sugli sviluppi di un calcio d'angolo e nuovo vantaggio targato Morata abile nel farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Vedremo se nel corso della ripresa i ragazzi di Fonseca saranno in grado di mantenere questo risultato.

Secondo Tempo: Dopo 15 anni il Milan torna a vincere al Bernabeu e ottiene tre punti di vitale importanza al termine di una partita quasi perfetta! I rossoneri hanno concesso delle occasioni ai padroni di casa ma sono stati in grado sia di capitalizzare le chanches avute e sia di giocare coralmente in fase difensiva. Concretezza e coesione hanno consentito al Milan di espugnare la casa dei Blancos in maniera del tutto meritata. Il terzo gol firmato da Reijders è un esempio lampante della qualità di gioco che ha espresso la squadra di Fonseca. Continua il momento no per Ancelotti mentre vengono decisamente rilanciate le ambizioni dei rossoneri che possono iniziare a sperare in un piazzamento tra le prime otto.





Bologna-Monaco 0-1

Primo Tempo: Bologna e Monaco rientrano negli spogliatoi sul risultato parziale di 0-0: la formazione francese sembra più pericolosa degli avversari, ma entrambe le squadre sono andate molto vicine al gol. La prima occasione del match capita sui piedi di Miranda che, defilato sulla sinistra in area di rigore, non trova lo specchio della porta. Al 15' Skorupski salva il risultato deviando sul palo il tiro di Embolo nell'uno contro uno. Dopo 4 minuti, viene annullato il vantaggio del Monaco dopo un on field review per un fallo di Singo, autore della rete con un colpo di testa, sul portiere del Bologna. Al 34' Skorupski devia in corner il calcio piazzato di Golovin, poco dopo Beukema calcia al volo, sul primo palo, il traversone da corner di Moro, ma Majecki è attento. Al 41' l'assistente dell'arbitro segnala subito il fuorigioco di Fabbian, peccato poiché Castro aveva sbloccato il risultato. La parata di Skorupski sul tiro di Akliouche chiude la prima frazione di gioco.

Secondo Tempo: Il Monaco domina anche il Dall'Ara di Bologna e conquista altri 3 punti fondamentali che proiettano la formazione di Hutter in terza posizione, in attesa delle partite di domani. Il Bologna paga l'inesperienza in Europa proponendo un calcio scolastico e poco incisivo negli ultimi 20 metri di campo. Nella prima frazione di gioco, al 15' Embolo impegna Skorupski in una gran parata nell'uno contro uno. Dopo 4 minuti, il Monaco sblocca con un colpo di testa di Singo, ma il difensore commette fallo su Skorupski e l'arbitro annulla la rete dopo un on field review. Al 40' Beukema calcia al volo il traversone da corner di Moro sul primo palo, Majecki è attento e para. Un altro grande intervento di Skorupski, questa volta su un tiro dai limiti di Akliouche, chiude il primo tempo. Nella ripresa, il Bologna rientra in campo galvanizzato e ci prova al 55' con Fabbian da posizione defilata in area di rigore, nessun problema per Majecki. Dopo diversi tentativi, il meritato vantaggio del Monaco in occasione di un calcio d'angolo all'86': il traversone di Golovin è spizzato al centro da Embolo, sul secondo palo sbuca Kehrer che deve semplicemente spingere la palla in rete.