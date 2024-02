Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni, insieme, hanno presentato un'iniziativa comune di Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico per dire no al progetto del Ponte sullo stretto di Messina.

Un progetto definito sbagliato, anacronistico, dannoso, costoso e pericoloso.

Un progetto senza garanzie sul fronte della sicurezza e sotto il profilo del rischio antisismico.

Il governo, ha dichiarato la segretaria dem, Elly Schlein, si rifiuta di operare in trasparenza sull'opera, ostacolando le richieste in tal senso dei parlamentari che sono state respinte a partire dal ministro Matteo Salvini che in passato aveva bocciato l'opera per gli stessi motivi per i quali oggi sostiene invece che deve essere realizzata

Questo il resoconto dell'iniziativa...