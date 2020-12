MATTEO MACCHIONI, tenore di fama internazionale si esibirà alle ore 21.00 in diretta streaming con “CHRISTMAS RECITAL”, un concerto unico ed emozionante per vivere anche da casa l’intensa magia del Natale dal Duomo di San Giorgio a Sassuolo (MO). L’evento, chiuso al pubblico, è realizzato in collaborazione con il Comune di Sassuolo, la regia è curata da Tonio Service.

Il concerto, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’artista (www.facebook.com/matteomacchionitenore) e del Comune di Sassuolo (www.facebook.com/comunesassuolo), vedrà in scaletta un raffinato programma che accosta composizioni sacre a classici natalizi: “Ave Maria” (Bach-Gounod), “Amazing Grace” (John Newton), “Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana” (Pietro Mascagni), “Ave Maria” (Schubert), “Silent Night” (Franz Gruber), “White Christmas” (Irving Berlin), “Sogno (Träumerei)” (Schumann, Kinderszenen), “Ave Maria” (Gomez), “Tu scendi dalle stelle” (Alfonso Maria de' Liguori), “Adeste Fideles”.

La possente voce del tenore sarà impreziosita dalle note dalla pianista Mirca Rosciani.

«Per questo dicembre era previsto un tour che avrebbe attraversato le chiese più grandi di Torino, Padova, Modena, Bologna Firenze e Roma. Purtroppo, siamo stati costretti ad annullarlo ma non volevo lasciare i miei fan e la gente senza un Natale in musica, volevo che la mia voce ci fosse comunque – spiega Matteo Macchioni – Ho quindi progettato un evento totalmente in streaming nella chiesa di San Giorgio a Sassuolo, la mia città. Sarà trasmesso in tutto il mondo, tutti potranno vederlo e sentirlo gratuitamente. La tecnologia ci offre validi canali per continuare a vivere la musica e io voglio coglierla appieno perché essa è nutrimento e un sollievo per l’anima così provata e stanca in questi momenti».

Il concerto è sostenuto come sponsor da Gruppo Cabrini, Gelateria New Monique, La porta rossa e Solgarden.

_©Angelo Antonio Messina