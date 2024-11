In Game of Kings, la web-serie prodotta in Liguria e disponibile su youtube ha interpretato un vichingo, impavido e senza pietà. Ma ciò è stato solo l'inizio di un'escalation per Matteo Benvenuti, il cinquantenne genovese che fa del cinema una passione vera e si mette in gioco senza pensarci due volte.

La perseveranza dell'attore lo ha premiato ancora, visto che il regista Alessio De Bernardi, noto per i fan-film "Plissken", seguito di 1997-Fuga da New York, un film del 1981 diretto da John Carpenter, con Kurt Russell, o "The Flash:Timeline", lo ha scelto per un progetto molto ambizioso: il lungometraggio "Der Doktor", il prequel-sequel di Stuck - Intrappolati nell'oscurità, un film che ha riscosso molto successo su Prime Video in diversi paesi del mondo.

Il regista ha scelto Benvenuti per il ruolo da protagonista nella pellicola dell'horror girato nei bunker della Liguria.

Ma di cosa parla "Der Doktor"? A Genova, durante la seconda guerra mondiale, il genetista nazista dottor Klaus Herrmann Behnke, interpretato appunto da Matteo Benvenuti, conduce in gran segreto esperimenti sui prigionieri per creare soldati dotati di forza sovrumana, capaci di adattarsi ad ogni ambiente e pericolosamente aggressivi. Nell'aprile del 1945, quanto la guerra è ormai agli sgoccioli le sue creature si ribelleranno massacrando i loro carcerieri. Klaus riesce a fuggire e con l'aiuto del cardinale Tavi (Carlo Valli) si rifugia in un convento dove continua a condurre i suoi esperimenti utilizzando come cavie le suore.

Una produzione Cronenter Films, che non risparmia colpi di scena splatter ed effetti speciali da saltare letteralmente dal divano.

Link diretti ai trailer:

Trailer1 https://youtu.be/pmG9eQdK4gE?si=Q-LG_sZfY-sxFYst

Trailer2 https://youtu.be/lI1jZTu4Hp0?si=APGlKaaMJv79wylD

Trailer3 https://youtu.be/rIzKp0K_NBk?si=CdsRaX1_EndGJKd5

Benvenuti è stato intervistato alla presentazione in anteprima al cinema il 24 Ottobre 2024, dove ha dichiarato di essere orgoglioso della fiducia concessa, ammettendo le difficoltà nel recitare con una particolare "cadenza" tedesca.

L'attore, che ha già lavorato al fianco di Dario Rigliaco e "D&E Animation" per il Docufilm "I Segreti di Genova: il Duomo e i Templari" ha dichiarato di non volersi di certo prendere una pausa, anzi, non ha voluto rilasciare dettagli, ma ha accennato ad una nuova produzione tutta ligure dove gli è già stato assegnato un nuovo ruolo.