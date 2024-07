Lewis Hamilton ha conquistato una vittoria tanto attesa quanto storica vincendo il suo nono Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, in una gara combattuta e ricca di emozioni.

All'inizio della gara, George Russell, partito dalla pole, aveva guadagnato terreno su Hamilton, ma ben presto si è scatenata una lotta appassionante tra le due Mercedes e i piloti della McLaren, Norris e Oscar Piastri, mentre le condizioni meteorologiche si facevano sempre più incerte.

La testa della corsa è passata più volte di mano quando i piloti hanno iniziato a montare le gomme intermedie dopo che la pioggia ha iniziato a cadere con maggiore intensità, fino a quando il cielo non si è schiarito e Hamilton ha colto l'occasione per passare alle gomme slick un giro prima di Norris, che ha avuto un problema durante il suo pit stop, diventando così il nuovo leader della gara.

Poi c'è stato il ritiro di Russell a causa di un guasto al sistema idraulico e il sorpasso di Max Verstappen su Norris nelle ultime fasi, con l'olandese che ha cercato di prendere il comando della gara, ma senza riuscirci con Hamilton che è così tornato alla vittoria stabilendo il record di maggior numero di vittorie in un singolo Gran Premio, nonché il suo primo successo dal Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2021.

Anche se Verstappen guadagnava terreno con le gomme dure negli ultimi giri, non ha avuto tempo sufficiente per contendere la vittoria e ha terminato la gara al secondo posto, mentre Norris si è dovuto accontentare della terza piazza.

L'altra McLaren di Piastri si è classificata quarta, seguita dalla Ferrari di Carlos Sainz, quinto, e da un sorprendente Nico Hulkenberg, sesto con la Haas. L'Aston Martin ha vissuto un fine settimana migliore rispetto ai precedenti, con Lance Stroll e Fernando Alonso che hanno finito rispettivamente in settima e ottava posizione, mentre Alex Albon ha ottenuto due punti preziosi per la Williams, arrivando nono. Yuki Tsunoda ha chiuso la top 10 per la RB.

Nella classifica del mondiale, sono ora 255 i punti di Verstappen, contro i 171 di Norris, mentre Leclerc terzo a 150 è ora incalzato da Sainz a 146. Prossiimo appuntamento per la Formula 1 tra due settimane in Ungheria.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1809972852692602998/photo/1