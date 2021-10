Sua Eccellenza Mario Renzi, ex primo ministro italiano e membro dell'FII Insitute Board of Trustees partecipa alla 5.a edizione del Future Investment Initiative (organizzata dal FII Institute) che si svolge al Ritz Carlton di Riyad dal 26 al 28 ottobre.

Gli arabi hanno sbagliato a citare il nome di battesimo di sua eccellenza Renzi, Mario invece di Matteo, anche se in altra pagina si sono poi corretti.

Su cosa verterà l'intervento del senatore di Rignano? Sulla cultura che salva il mondo.

In questo modo, Matteo Renzi potrà prendere due piccioni con una fava, ricoprendo il suo incarico da lobbista per il principe saudita bin Salman ed evitando di adempiere al suo incarico di senatore, in modo da far mancare il suo voto al ddl Zan per farlo cadere prima che possa essere discusso in Aula.

La notizia è in "evoluzione". Nelle prossime ore si potrà verificarne la correttezza.