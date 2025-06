La mobilità romana torna protagonista con una serie di eventi che mettono in luce sia le difficoltà progettuali sia le tensioni sociali attorno a una delle opere più attese: la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio (TVA).

Lunedì 23 giugno si è svolto un sit-in promosso da residenti del quartiere di Villa Pamphili contro l’abbattimento di alberi previsto per l’allargamento della sede tranviaria tra via Gregorio VII e piazza Carpegna. Secondo i comitati, si rischierebbero 156 pini tagliati. Tuttavia, l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi ha smentito questa cifra, parlando di soli 3 pini da rimuovere e di un piano di monitoraggio per tutti gli altri. La vicenda mette in evidenza la necessità di un equilibrio tra sviluppo delle infrastrutture e tutela ambientale.

Sul fronte dei cantieri, la situazione è critica per tutti i progetti tramviari legati al PNRR, con una scadenza ormai a meno di un anno (30 giugno 2026) per ottenere i finanziamenti europei. La linea Togliatti vede lavori in corso, ma i ritardi rendono improbabile il completamento entro il termine previsto; si parla ora di settembre-ottobre 2026. La tramvia TVA non ha ancora visto partire i cantieri e potrebbe subire ulteriori slittamenti. Altre linee come Termini-Tor Vergata e Tiburtina registrano fermi o varianti costose. Questo scenario rischia di far perdere a Roma un’importante occasione di miglioramento della mobilità pubblica.

In particolare, per la tramvia TVA, la data di avvio dei lavori prevista per settembre 2025 sembra ormai remota. Fonti interne riferiscono che il sindaco Gualtieri abbia vietato i cantieri nell’area del Vaticano per evitare disagi durante il Giubileo e in vista delle elezioni, soprattutto in via Gregorio VII. A questo si aggiungono difficoltà progettuali e resistenze interne al Comune, che rallentano ulteriormente l’iter.

La giornata evidenzia quindi le molte sfide aperte nel percorso di rinnovo delle infrastrutture tramviarie a Roma, tra esigenze di sostenibilità, partecipazione cittadina e complessità tecniche e politiche.