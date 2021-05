Teleskill e Imparo.online danno vita a una joint ventures per offrire una soluzione unica integrata coinvolgente e interattiva per la formazione online.





La formazione online vive una stagione di grande popolarità che è il frutto della trasformazione digitale in atto e di necessità legate allo scenario mondiale.

In questo contesto due realtà italiane del settore della formazione online hanno unito le proprie competenze per dare vita a una soluzione unica e performante per la didattica a distanza.

Imparo.online, piattaforma e-learning di Didanet si integra oggi con Teleskill live, la soluzione proprietaria Teleskill per la creazione di webinar, aule virtuali, videoconferenze a scopo formativo.

L’integrazione consente la creazione di un’aula virtuale come attività nel percorso formativo di Imparo.online, la configurazione dei parametri di completamento dell’aula virtuale, il tracciamento dei dati dei partecipanti, iltempo netto di presenza in aula virtuale e di risposta ai questionari. Il rilascio continuo dei dati di tutti i risultati formativi ottenuti dall'utente in aula virtuale permette il superamento automatico del percorso formativo.

Teleskill e Triskell sono due realtà italiane che hanno investito e investono molto in processi di ricerca industriale. Con questa partnership conoscenze e competenze delle due società vengono messe a fattor comune, a tutto vantaggio di università, enti di formazione, aziende e scuole.

Imparo.online, guidata da Cédric Boniolo Hervaud, nasce con l’obiettivo di creare una comunità di apprendimento online e di snellire la burocrazia scolastica. Dal 1999 accompagna con successo scuole ed enti di formazione nel processo di trasformazione digitale. Lo stesso anno di fondazione di Teleskill che in questi anni, guidata da Emanuele Pucci, è diventata una realtà molto apprezzata nel settore dell’e-learning e dei webinar formativi.



“L’e-learning sta vivendo in questo periodo una fase di crescita senza precedenti. – Afferma Cédric Boniolo Hervaud, CEO di Imparo.online – Quello che serve ora sono strumenti che, oltre a semplificare la formazione online, eroghino contenuti di qualità riconosciuti legalmente e inseriti in un percorso formativo strutturato.

Per farlo però sono necessarie sia competenze didattiche che digitali: questa partnership è davvero la giusta opportunità per costruire insieme a Teleskill un modo migliore di fare formazione online.”



“Siamo sempre interessati a collaborare con le realtà dell’e-learning in Italia; – ha aggiunto Emanuele Pucci, amministratore delegato Teleskill – ricerca, innovazione, condivisione, passione sono caratteristiche che fanno parte del DNA di Teleskill e che ci hanno portato a distinguerci in un mondo caratterizzato da player internazionali e di grandi dimensioni”.



Imparo.online è la piattaforma di e-learning che da oltre vent’anni porta online il digital learning di aziende, enti di formazione, scuole e associazioni con l’obiettivo di rendere la formazione una risorsa sempre accessibile. Da sempre attenta alla privacy e alla gestione dei dati utente, garantisce un ambiente formativo sicuro e certificato. Imparo.online permette di gestire tutto il processo formativo in un’unico strumento, dall’inizio alla fine del corso, compresi test intermedi ed esami finali.



Teleskill è una società di innovazione digitale attiva dal 1999 nel progettare soluzioni per l’e-learning e webinar. Attraverso i software proprietari e il dipartimento di R&D realizza soluzioni dedicate all’aggiornamento professionale e alla formazione on-line, anche in diretta live, occupandosi anche della produzione di corsi e-learning e video formativi/informativi on demand. Teleskill è riconosciuta come pioniera nel mercato dell'e-learning, dei webinar e degli eventi formativi on line in tempo reale, proponendo una competenza a 360° sull’ecosistema della formazione online.