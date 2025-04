Disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “King Kong", il nuovo singolo di Xonous e Fritz.

"King Kong" è la terra che trema, la musica scacciapensieri. Fritz e Xonous si incrociano per la prima volta su un beat che racconta l’ansia che ti prende quando tutto si muove veloce, ma dentro ti senti sospeso. La vita corre, tu resti lì a guardarla, con la testa piena e il cuore in standby.

Il suono diventa rifugio, sfogo, benzina: l’unico modo per rimettersi in moto. Con la produzione di Emilio Munda, il pezzo vibra tra malinconia e impatto, trasformando il blocco in spinta e il silenzio in voce.

Xonous

Non si sa chi sia, né quanti anni abbia, né da dove venga. Entra nella scena musicale l’ultimo giorno del 2020. Dal nulla raggiunge centinaia di migliaia di visualizzazioni, ascolti e download sulle piattaforme digitali, fino a superare il milione di views con il singolo "Shazam", per il quale l'azienda “Rollerblade” manda sul set del video i suoi migliori pattinatori, tra cui la pluricampionessa mondiale Erika Zanetti. In radio entra nel circuito di RTL 102.5 conquistando anche il posto tra le Futures Hits di Radio Zeta, nelle classifiche raggiunge la prima posizione e con il singolo “Muevelo” supera i 13 milioni di streaming su Tik Tok. Ha creduto in lui Emilio Munda, produttore artistico, autore e compositore (podio due volte al Festival di Sanremo, autore per Il Volo, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Nina Zilli, I Nomadi, Michele Bravi e molti altri). Xonous ha già duettato con diversi big della musica italiana e internazionale, attualmente è nella produzione esecutiva della ASTRALMUSIC e sta lavorando insieme alla sua squadra di autori a nuovi progetti in breve uscita.

FRITZ, all'anagrafe Leonardo Frezzotti, è un cantautore di Macerata nato nel '95. L'interesse per la musica si manifesta già negli anni delle superiori ed inizia a prendere lezioni di chitarra e canto. Si accorge presto di voler trasformare la sua passione in un lavoro e comincia il suo percorso artistico. Inizia così a scrivere testi e comporre musica per i suoi brani. Studia canto da 10 anni e possiede un doppio diploma di canto pop, la laurea al conservatorio Arrigo Boito di Parma e il diploma accademico Lizard. Polistrumentista, suona pianoforte e chitarra. FRITZ ha sempre amato esibirsi dal vivo, come dimostrato dalle molte esperienze live che fanno parte del suo percorso. Nel 2022 rilascia il suo primo singolo "Zig Zag" scritto da lui e prodotto da Emilio Munda insieme a Universal Music Italia che ne cura la distribuzione. Viene poi rilasciato il suo ultimo singolo "Bla Bla Bla" nel 2023. A Marzo 2024 esce "Impariamo Ad Amarci" in featuring con Luca Abete di Striscia La Notizia.

