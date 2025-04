Dopo “Pam da Milano”, uscito nel 2024, ecco “Goodbye”, il nuovo singolo della giovane artista milanese Pam (etichetta Up Music Studio), canzone che a differenza della precedente, riflette un percorso interiore pieno di consapevolezze e nuovi obiettivi personali.

Per troppo tempo ho cercato l’approvazione degli altri -spiega l’artista- pensavo che dagli altri potessi trovare sicurezza in me stessa, quando in realtà la vera forza era già dentro di me.

Pam definisce questo brano come un “atto liberatorio” dalle sue paure e dai giudizi delle persone, credendo fortemente nella ricerca di una parte migliore di sé che riflette desiderio e cambiamento. -L’idea di non limitarsi per gli altri è un grande potere -

Pamela Faraci, in arte Pam, nata il 5 giugno del 1999 a Rho (Mi), da madre polacca e padre italiano, mostra fin dalla tenera età una forte attrazione per la musica pop, ma il suo vero percorso comincia dopo le scuole superiori, con le sue prime lezioni di canto che la portano a sperimentare molto su se stessa ed a capire quale sarebbe stata la strada da proseguire, cioè la musica. Nel 2023, parallelamente alle lezioni, arrivano i primi live con una Band Pop/Rock, interpretando artisti come i Muse, Joan Jett, Blondie, Katy Perry, Britney Spears, Bruno Mars, ecc.

Il 24 maggio 2024 è uscito il primo singolo, dal titolo Pam da Milano, ideato da lei in una sera qualunque sulla base di un type beat trovato su YouTube. Scritta per gioco, presto si è rivelata la sua canzone più rappresentativa, grazie all'energia travolgente ed alla sensualità che la caratterizzano. Dopo un lungo periodo di riflessioni e consapevolezze, l’artista decide di scrivere “Goodbye”, un pezzo più intimo che riprende la sua vita svelando al pubblico una nuova parte di sé, con la sua delicatezza e positività. Come lei stessa commenta -Il percorso è ancora lungo…ma di certo ci riserverà grandi sorprese-

