*_©Angelo Antonio Messina

La chiusura, originariamente prevista per il 6 luglio, viene eccezionalmente posticipata per due settimane, per consentire a un pubblico sempre più numeroso di ammirare uno straordinario percorso tra capolavori raramente esposti insieme. La mostra "CARAVAGGIO 2025" presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica, in collaborazione con la Galleria Borghese e sostenuta dal Ministero della Cultura e da Intesa Sanpaolo, rappresenta un’occasione straordinaria per esplorare il genio di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio. Custodita a Palazzo Barberini, l'esposizione si configura come uno dei progetti più ambiziosi mai dedicati all'artista, presentando ventiquattro opere provenienti da collezioni pubbliche e private, che promettono di illuminare il percorso artistico e l'eredità culturale di Caravaggio.

"CARAVAGGIO 2025" è molto più di una semplice mostra; è un'opportunità per immergersi nel mondo affascinante e tumultuoso del pittore lombardo, la cui vita e lavoro sono permeati di innovazione e provocazione. La selezione accurata delle opere invita il pubblico a riscoprire i capolavori di Caravaggio attraverso un contesto storico e sociale che ne esalta l'importanza. Dallo straordinario "Ritratto di Maffeo Barberini", recentemente riemerso dalle tenebre della storia, all’"Ecce Homo", tornato in Italia dopo secoli, ogni pezzo racconta non solo la maestria tecnica dell’artista, ma anche il suo profondo legame con i committenti e il pubblico contemporaneo.

Lo spazio espositivo, articolato in quattro sezioni tematiche, guida i visitatori attraverso i momenti salienti della carriera di Caravaggio, abbracciando il suo viaggio da artista precario a icona indiscussa della pittura barocca. Il percorso espositivo non solo offre la possibilità di osservare queste opere iconiche, ma stimola anche riflessioni critiche sulla loro influenza nel panorama artistico e culturale dell'epoca e in quello odierno.

Nella prima sezione, intitolata "DEBUTTO ROMANO", si getta uno sguardo sulle origini romane di Caravaggio. Giunto nella capitale intorno al 1595, Caravaggio affrontò sfide notevoli, vivendo di espedienti nei primi anni. Questo periodo, segnato da difficoltà economiche e professionali, è fondamentale per comprendere le radici della sua innovativa tecnica pittorica. Gli incontri con figure chiave del panorama artistico romano, come il Cavalier d'Arpino, e il suo rapporto con mecenati illustri come il cardinale Francesco Maria del Monte, furono determinanti nel definire il suo stile.

Le opere in mostra, come "Mondafrutto" e "Bacchino malato", rivelano chiaramente l'impatto che questi primi approcci ebbero sulla sua evoluzione artistica. La natura morta, con la sua resa vibrante e veritiera, non è solo un omaggio alla bellezza degli oggetti quotidiani, ma un primo segnale della capacità di Caravaggio di trasformare il banale in sublime.

Nella sezione "INGAGLIARDIRE GLI OSCURI", viene esplorata la sorprendente produzione ritrattistica di Caravaggio. Nonostante la scarsità di opere sopravvissute, la mostra offre un momento unico per ammirare due versioni del ritratto di Maffeo Barberini. Qui, Caravaggio sfida le convenzioni della ritrattistica, utilizzando modelli di ceti sociali umili anche per soggetti religiosi, dimostrando una sensibilità per l’umanità universale.

Il "ritratto di Maffeo Barberini" evidenzia il suo rivoluzionario naturalismo e la capacità di infondere vita e profondità psicologica nei suoi soggetti. Attraverso questo approccio, Caravaggio riesce a creare un ponte emotivo tra l'osservatore e l'opera, rendendo il soggetto non solo un volto, ma un portavoce di storie e emozioni. Nella "Santa Caterina d'Alessandria," ad esempio, ritroviamo non solo la bellezza estetica, ma anche un senso di immediata vicinanza, quasi una conversazione silenziosa tra l’artista e lo spettatore.

La sezione "IL DRAMMA SACRO TRA ROMA E NAPOLI" segna un importante capitolo nella carriera di Caravaggio. Con l'assegnazione delle tele della cappella Contarelli nel 1599, l'artista affronta una nuova sfida: dipingere temi sacri con una drammaticità e una profondità che lo contraddistingueranno. I dipinti come "La cattura di Cristo" e "San Giovanni Battista" non sono solo opere religiose, ma riflettono un'esplorazione emotiva e spirituale che colpisce profondamente il pubblico.

La sofferenza, la passione e la redenzione emergono dai suoi lavori, creando una connessione intensa e immediata con i temi universali. La capacità di Caravaggio di tradurre il dramma della condizione umana in immagini vivide e coinvolgenti è ciò che ha reso la sua opera eternamente attuale. Anche la sua fuga a Napoli dopo il fatale incontro con Ranuccio Tomassoni, e le opere create in quel periodo, testimoniano un'artista in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove forme di espressione e significato.

Alla luce delle opere esposte, "CARAVAGGIO 2025" non è soltanto un tributo al genio di Caravaggio, ma una vera e propria indagine sulla sua influsso duraturo sull'arte e la cultura contemporanea. Attraverso la combinazione di opere celeberrime e di pezzi raramente visibili, la mostra ci invita a riflettere su come la visione innovativa di Caravaggio abbia saputo rompere le barriere del tempo, continuando a ispirare artisti e appassionati in tutto il mondo.

In un contesto dove la modernità sembra sovvertire la tradizione, il ritorno di Caravaggio nelle gallerie e nei musei ci ricorda la potenza dell'arte di raccontare storie, di evocare emozioni e di connettere generazioni diverse. La magia delle sue tele, la forza dei suoi soggetti e la luce vibrante che egli utilizza, continuano a parlare a tutti noi, evocando un'emozione che trascende epoche e culture.

"CARAVAGGIO 2025" si presenta come un’esperienza imprescindibile per chiunque desideri comprendere l'essenza dell'arte barocca e il suo impatto duraturo. Attraverso una curatela attenta e una selezione ineguagliabile di opere, la mostra ci permette di rivivere la vita e il genio di Caravaggio, offrendoci spunti di riflessione sul significato profondo dell’arte e sulla nostra relazione con essa. Non è solo un incontro con l'artista, ma una celebrazione della bellezza, del dramma e dell'umanità che egli ha saputo, con la sua pennellata, immortalare per sempre.

La mostra CARAVAGGIO 2025 è un progetto delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, realizzato in collaborazione con Galleria Borghese, con il supporto della Direzione Generale Musei – Ministero della Cultura, con il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo, con il supporto tecnico di Coopculture per i servizi al pubblico e di Marsilio Arte per la pubblicazione del catalogo. Urban Vision è media partner; Dimensione Suono Soft è radio partner.

