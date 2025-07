Nel suo nuovo brano, il cantautore livornese racconta il conflitto interiore di una relazione tossica, trasformando il dolore in arte con una voce autentica e senza compromessi.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Caos”, il nuovo singolo di Fabio Spadaccini, cantautore toscano che con la sua musica racconta emozioni forti e vissuti profondi. In questo brano, l’artista esplora la complessità emotiva di una relazione tossica, nella quale l’amore si mescola al dolore, generando nel protagonista un vero e proprio caos interiore.

“Caos” è una canzone intensa e autobiografica che nasce dall’urgenza di dare voce a un conflitto personale: da un lato, il desiderio di continuare una relazione che fa soffrire; dall’altro, la consapevolezza che solo allontanarsene può restituire serenità. Il dualismo emotivo che emerge dal testo è potente e autentico, restituendo all’ascoltatore la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di profondamente reale.

Fabio Spadaccini scopre la sua passione per la musica a 16 anni, quando ascolta per la prima volta i Queen e rimane colpito dalla voce di Freddie Mercury. Da quel momento, la musica diventa il suo linguaggio privilegiato: un mezzo per esprimere emozioni, ma anche per affrontare il buio interiore. Sebbene provenga da una famiglia con radici musicali – uno zio violinista d’opera – il suo percorso artistico è profondamente personale, segnato da una ricerca autonoma che lo porta a spaziare tra generi e stili diversi.

Il suo approccio alla scrittura è viscerale: Fabio non scrive per moda o per mestiere, ma per necessità. Le sue canzoni sono una forma di catarsi, strumenti attraverso i quali liberare pensieri ed emozioni difficili. La musica, per lui, è una terapia e un rifugio, ma anche un ponte verso gli altri.

Tra le sue influenze più forti figurano alcuni grandi nomi della musica italiana: da Fabrizio De André, che definisce il suo “mito assoluto”, a Marco Masini, Zucchero, Giorgia e Andrea Bocelli. Le loro voci e le loro storie hanno tracciato una rotta che Fabio ha fatto sua, reinterpretandola con sensibilità e originalità.

“Caos” rappresenta un passo importante nel percorso di Spadaccini: un brano che non ha paura di scavare a fondo nei sentimenti, e che dimostra quanto la musica possa essere potente quando nasce da un’urgenza vera. Con uno stile che fonde introspezione e melodia, Fabio si conferma come una delle voci più sincere del panorama emergente italiano.

Il singolo è ora disponibile su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme digitali.

