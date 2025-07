Tra i film d’animazione che hanno più chance di fare breccia nella prossima Awards Season troviamo il biopic animato dedicato allo scrittore, regista e drammaturgo Marcel Pagnol, Marcel et Monsieur Pagnol (in inglese A Magnificent Life) presentato in anteprima al Festival di Cannes fuori concorso tra gli eventi della sezione Special Screenings. Questa pellicola è diretta da Sylvain Chomet, celebre per il suo meraviglioso Appuntamento a Belleville (2003) che gli fece guadagnare 2 nominations agli Oscar.

Dal punto di vista visivo, Chomet unisce tecniche di animazione tradizionale e digitale, con scenografie piene di dettagli mediterranei e atmosfere malinconiche, in equilibrio tra il realismo dei luoghi e la leggerezza della memoria. Alcune sequenze sono in bianco e nero, in omaggio al cinema d’epoca e agli attori che Pagnol aveva amato e diretto.

La colonna sonora è firmata dal nostro Stefano Bollani, che mescola jazz, piano e orchestra per evocare le emozioni del racconto.

È il primo grande biopic animato sulla figura di Marcel Pagnol, pensato per il pubblico internazionale ma profondamente legato alla cultura francese e provenzale. Chomet, dopo oltre quindici anni lontano dall’animazione, torna con uno stile riconoscibile, raffinato e toccante.