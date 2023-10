Se stai cercando un tablet Android potente e ricco di funzionalità, il DMOAO Android 13 Tablet da 11 Pollici potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Con un display eccezionale, fotocamera tripla e prestazioni di livello superiore, questo dispositivo è pronto a migliorare la tua esperienza di utilizzo.

Prestazioni Potenti per il Tuo Lavoro e il Tuo Divertimento

Il cuore di questo tablet è il suo sistema operativo Android 13, che offre una protezione della privacy avanzata e una gestione intelligente dei dati e delle autorizzazioni delle app. Grazie ai widget desktop e alle icone di app personalizzate, puoi adattare il tablet alle tue esigenze specifiche, rendendo il sistema altamente personalizzabile.

La potenza è garantita dalla memoria RAM da 16 GB (8 GB + 8 GB) e dal processore octa-core che raggiunge una frequenza principale di 2.0 GHz. Questa combinazione offre prestazioni incredibili, consentendoti di eseguire app e multitasking in modo fluido. Con 256 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app e i tuoi file. Inoltre, puoi espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione fino a 1 TB grazie a una scheda MicroSD.

Visualizzazione Eccezionale e Qualità dell'Immagine

Il tablet DMOAO presenta un ampio display da 11 pollici con una straordinaria risoluzione 2K e un rapporto schermo-corpo dell'87%. Questo schermo IPS offre un'esperienza tattile di alta qualità e un angolo di visione ampio, garantendo immagini chiare e realistiche. I quattro altoparlanti stereo forniscono un audio coinvolgente, perfetto per la visione di film e il gaming.

La fotocamera tripla è un altro punto forte di questo tablet, con una fotocamera anteriore da 5 MP, una fotocamera posteriore da 13 MP e una macrocamera da 2 MP. Potrai catturare foto e video di alta qualità e conservare i tuoi momenti più speciali.

Connettività Avanzata e Lunga Durata della Batteria

Grazie al WiFi dual-band integrato, con supporto sia per il 5G che per il 2.4G, potrai godere di una connessione stabile e veloce in qualsiasi momento e ovunque tu sia. La batteria ad alta capacità da 8600 mAh garantisce una lunga durata, ideale per un uso prolungato.

Accessori Completi e Servizio Clienti Affidabile

Il tablet DMOAO è fornito con accessori essenziali, tra cui una cover protettiva, un caricabatterie e una pellicola protettiva per lo schermo. Con una politica di restituzione incondizionata di 30 giorni, garanzia di due anni e supporto tecnico 24/7, DMOAO si impegna a fornire un'esperienza di acquisto affidabile e un servizio clienti professionale.

In sintesi, il DMOAO Android 13 Tablet da 11 Pollici è un dispositivo versatile che può migliorare significativamente la tua produttività e il tuo intrattenimento. Con un display di alta qualità, prestazioni potenti e una batteria affidabile, è il compagno tecnologico perfetto per le tue esigenze quotidiane.