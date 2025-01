Molti imprenditori si chiedono se Google Ads sia adatto al proprio business.



Google Ads può essere una potente leva per aumentare vendite e lead, ma non è sempre la soluzione adatta per ogni attività. Prima di investire tempo e budget, è fondamentale determinare con precisione se questa piattaforma pubblicitaria è adatta alla tua attività.

In questa guida, ti mostreremo come calcolare la fattibilità di Google Ads per la tua attività, indipendentemente dal fatto che tu abbia dati concreti o stia ancora pianificando di lanciare il tuo business.

Passaggio 1: Calcolo del Valore Medio dell’Ordine (AOV)

Il valore medio dell’ordine (Average Order Value, AOV) rappresenta quanto guadagni in media da un cliente per ogni acquisto. Questo dato è il punto di partenza per capire se Google Ads può funzionare per te.

Come calcolare l’AOV

Somma il fatturato totale generato in un mese.

Dividilo per il numero totale di ordini dello stesso mese.

Esempio pratico:

Hai generato 50.000€ di fatturato da 500 ordini.

AOV = 50.000€ ÷ 500 = 100€

Conoscere il tuo AOV è essenziale perché determina quanto puoi permetterti di spendere per acquisire un cliente mantenendo i margini di profitto.

Perché l’AOV è importante?

AOV sopra i 1.000€: Le probabilità di successo con Google Ads sono molto alte. Settori come ristrutturazioni, servizi B2B o prodotti di lusso spesso rientrano in questa fascia.

AOV tra 100€ e 1.000€: Può funzionare, ma richiede campagne ottimizzate per mantenere bassi i costi di acquisizione.

AOV sotto i 100€: Possibile, ma più complesso. In questi casi, strategie come abbonamenti o acquisti ripetuti diventano cruciali.



Passaggio 2: Analizza il Valore a Vita del Cliente (LTV)

Se il tuo AOV è basso, puoi spostare l’attenzione sul Valore a Vita del Cliente (Lifetime Value, LTV), che rappresenta il guadagno totale generato da un cliente durante tutta la relazione con la tua attività.

Esempio pratico:

Un cliente medio spende 50€ a transazione e acquista 8 volte all’anno.

LTV = 50€ × 8 = 400€

Un LTV elevato ti consente di sostenere costi iniziali di acquisizione più alti, sapendo che il cliente genererà profitti nel tempo.

Come aumentare l’AOV e l’LTV

Aggiungi Upsell e Cross-Sell: Proponi prodotti complementari durante il processo d’acquisto.

Esempio: Se vendi scarpe da corsa, offri calze tecniche o accessori.

Crea abbonamenti: Offri modelli di pagamento ricorrenti.

Esempio: Una palestra può introdurre abbonamenti annuali con sconti esclusivi.

Migliora il carrello medio: Offri sconti per ordini superiori a un certo importo.

Esempio: “Spendi 100€ e ottieni la spedizione gratuita.”



Passaggio 3: Studia i Tuoi Competitor

Un ottimo indicatore per valutare la fattibilità di Google Ads è analizzare il comportamento dei tuoi concorrenti.

Come fare:

Cerca su Google parole chiave correlate ai tuoi prodotti o servizi.

Esempio: Se vendi “scarpe da trekking,” cerca termini come “scarpe trekking impermeabili” o “scarpe da montagna online.”

Verifica se compaiono annunci. La presenza di più inserzionisti indica che Google Ads è probabilmente redditizio in quel mercato.

Cosa fare se non trovi annunci?

Potrebbe trattarsi di una nicchia poco sfruttata, un’opportunità per te.

Assicurati che ci sia un buon volume di ricerca per le parole chiave correlate. Strumenti come il Google Keyword Planner possono aiutarti.



Passaggio 4: Testa con un Budget Controllato

Non c’è miglior modo per capire se Google Ads funzionerà che effettuare un test. Imposta una campagna mirata con un budget limitato e monitora i risultati.

Esempio di test controllato:

Scegli una parola chiave con chiaro intento commerciale, come “acquista trapano online.”

Imposta un budget giornaliero di 10-20€.

Monitora:Costo per clic (CPC): Quanto paghi per ogni clic.

Tasso di conversione: Percentuale di utenti che completano un acquisto o compilano un modulo.

Costo per acquisizione (CPA): Quanto ti costa acquisire un cliente.

Conclusione

Google Ads può trasformare il tuo business, ma il successo dipende da un’attenta pianificazione. Calcola il tuo AOV e l’LTV, studia i competitor e testa le campagne con metodo. Con un approccio strategico, puoi massimizzare il ritorno sull’investimento pubblicitario e far crescere il tuo business.

Tutte queste valutazioni possono diventare ancora più accurate attraverso un’analisi dettagliata dei costi di Google Ads specifici per il tuo settore e per il tuo business. Comprendere quanto ti costerà acquisire un cliente, quali parole chiave sono più convenienti e come ottimizzare il tuo budget richiede esperienza e competenze avanzate.