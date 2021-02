Alexei Navalny, sabato, ha perso l'appello sabato contro quella che ha definito una decisione motivata politicamente di imprigionarlo per quasi tre anni, ed è stato giudicato colpevole per il reato di diffamazione e per non aver rispettato le norme della sospensione condizionale della pena concessagli per una vecchia condanna.

La doppia sconfitta legale era già stata prevista dai suoi sostenitori, perché credono che il Cremlino consideri il dissidente russo una minaccia. La condanna a due anni e otto mesi farà sì che Navalny venga trasferito da una prigione di Mosca a un campo di prigionia lontano dalla capitale.

Navalny, in un discorso alla corte che ha fatto riferimento sia alla Bibbia che alla saga di Harry Potter, ha detto che la sua fede in Dio e la fede nella correttezza della sua causa lo stavano sostenendo:

"Il nostro Paese è costruito sull'ingiustizia. Ma decine di milioni di persone vogliono la verità. E prima o poi la otterranno".

"La decisione del tribunale di tenere Alexei in prigione significa solo una cosa: in questo momento in Russia non esiste una legge", è ciò che è stato pubblicato su Twitter dalla Fondazione anticorruzione di Navalny.