"Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, Marco Doglio, appositamente invitato, ha illustrato al Consiglio dei Ministri il Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027, elaborato con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.Il Piano prevede un insieme coordinato d’interventi, finalizzati al recupero di sezioni esistenti e alla realizzazione di nuovi posti detentivi. L’obiettivo è aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni strutturali degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. È previsto un totale di 60 interventi strutturali, dei quali 3 sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all’avvio. Attraverso ampliamenti delle strutture esistenti, saranno creati 3.716 nuovi posti, mentre ristrutturazioni e manutenzioni consentiranno il recupero complessivo di ulteriori 5.980 posti, per un totale al termine del triennio di 9.696 posti aggiuntivi".

La sora premiere, Giorgia Meloni, in un post social ha poi aggiunto che tale investimento costerà circa 750 milioni di euro.

La prima considerazione riguarda il ministro Nordio che, all'inizio del mandato, prometteva meno reati e meno carcere. È accaduto l'esatto contrario. Non solo il governo di cui fa parte ha inasprito le pene esistenti, ma si è pure inventato nuovi reati... quindi più carcere per tutti!

A questo punto, però, la questione costi non può non essere messa da parte. E qui veniamo alla seconda considerazione.

Lo stanziamento complessivo previsto dal Governo Meloni per i CPR in Albania - forse, perché le cifre ballano, mentre le conferme ufficiali latitano - è di poco inferiore ai 700 milioni di euro in un arco di cinque anni.

Quanti sono stati i migranti "deportati" in Albania? Cento? Duecento? Dovevano essere 36mila all'anno.

È evidente che previsioni e conti, specie in relazione alla detenzione delle persone, non sono il forte di Meloni. Pertanto, visto il disastro combinato con l'Albania, perché la sora Meloni ha voluto annunciare - anche stavolta - il nuovo provvedimento del governo... dando fiato alle trombe?

Ma non bastava la figura di ... già rimediata in passato? Perché rischiare di ripetersi?

Oltretutto, facendo politiche di integrazione a favore dei migranti e liberalizzando la marijuana, Meloni avrebbe risparmiato un sacco di soldi, svuotando in gran parte le carceri, aumentando le entrate per lo Stato e facendo diminuire la criminalità nelle aree periferiche.

Troppo intelligente... non è roba per la sora Meloni e i ministri del suo governo.