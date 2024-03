Un Toro stoico ferma la Fiorentina: 0-0 nonostante 45' con l'uomo in meno

Termina sul risultato di 0-0 il match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina, valido per la 27esima giornata di Serie A. I granata conquistano un punto dopo un secondo tempo stoico trascorso interamente in 10 uomini, rischiando anche di andare in vantaggio.

Nel primo tempo il Torino passa in vantaggio al 39' con Duvan Zapata, ma il gol viene annullato per una spinta del colombiano ai danni di Milenkovic. Nei minuti di recupero i granata subiscono la beffa: Ricci già ammonito protesta in maniera veemente dopo uno scontro di gioco con Arthur e l'arbitro Marchetti estrae il secondo giallo.

Nella ripresa gli uomini di Juric si difendono ordinatamente e con grande grinta, con anche la complicità dio una Fiorentina scarica. Al 51esimo Gineitis gestisce magistralmente il contropiede allargando per Bellanova: destro forte sul primo palo dell'esterno che costringe Terracciano a deviare in corner. L'unico vero squillo dei Viola è la torsione perfetta di Bonaventura che al 62esimo trova l'intervento prodigioso di Milinkovic-Savic che gli nega il gol. Nel finale viene espulso per proteste anche il tecnico dei granata Ivan Juric.



Piove sul bagnato per il Sassuolo: perde Berardi e di misura col Verona

L'Hellas Verona batte 1-0 il Sassuolo nel lunch match della 27ª giornata di Serie A. Nel primo tempo gara molto spezzettata e giocata in maniera abbastanza nervosa da due squadre evidentemente consce di quanto si stanno giocando in chiave salvezza.

Nella ripresa piove sul bagnato in casa Sassuolo. Dopo aver perso il capitano Domenico Berardi, vittima di un infortunio che ha lasciato subito pessime impressioni, i neroverdi vanno infatti sotto al Bentegodi dopo una buona prestazione. È Karol Świderski, attaccante polacco al primo centro in Serie A, a firmare la rete dell'1-0, quando mancano dodici minuti più recupero al triplice fischio. La rete scaligera nasce da una topica clamorosa del centrocampista brasiliano che, da ultimo uomo, controlla male il pallone nel cerchio di centrocampo e lo lascia all'attaccante classe '97. Da lì, Świderski deve solo ringraziare e involarsi verso la porta: nulla da fare per Consigli.



Serie A, colpo Cagliari a Empoli. Finisce pari la sfida salvezza tra Frosinone e Lecce

Sono terminati i match delle 15, validi per la 27esima giornata di Serie A.

EMPOLI-CAGLIARI - Il Cagliari conquista tre punti pesantissimi per la lotta salvezza a Empoli. Decide al 69' la rete di Jankto, che dalla respinta di Caprile su tiro di Nandez realizza una sorta di rigore in movimento. Primo ko per i toscani dall'avvento di Nicola in panchina.

FROSINONE-LECCE - Termina 1-1 il match salvezza allo Stadio Stirpe. Nel recupero del primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa con Cheddira: punizione battuta in area, sponda di testa di Romagnoli, Falcone smanaccia dalle parti del marocchino che controlla e scarica un bolide sotto la traversa. Dopo l'ora di gioco i salentini pareggiano con Krstic su calcio di rigore fatto ribattare dal VAR



Il Bologna non si ferma più: ribaltata l'Atalanta in quattro minuti

Il Bologna continua a vincere e lo fa anche in casa dell'Atalanta, battuta in rimonta 2-1. I nerazzurri chiudono in vantaggio il primo tempo, decisiva la rete di Lookman al 28' dopo una respinta corta di Skorupski: ospiti meno lucidi rispetto alle ultime gare, sarà necessario ribaltare tutto nella ripresa per continuare la rincorsa al quarto posto. Al 28' Lookman - dopo una respinta corta di Skorupski sul tiro di Zappacosta - ha trovato la girata vincente da dentro l'area piccola.

Nella ripresa è un altro Bologna e con uno-due mortifero ribalta i bergamaschi nel giro di quattro minuti. Prima il rigore di Zirkzee, poi la conclusione dal limite di Ferguson, una girata imparabile per Carnesecchi. A dare una scossa ci ha pensato Miranchuk con una conclusione deviata in corner, nella mischia successiva Djimsiti non è riuscito a trovare lo specchio della porta.



CLASSIFICA - Il Bologna stacca le inseguitrici: quarto a +4 sulla Roma

Il Bologna ottiene un'altra vittoria importantissima per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta batte in rimonta 2-1 la diretta avversaria Atalanta ed allunga al quarto posto in classifica. Rossoblù a +4 sulla Roma e +5 proprio sulla squadra di Gasperini.





Serie B: gioiello Cutrone, al Como il big-match con il Venezia; vince la Samp

Nelle gare della domenica della 28^, Cutrone al 90’ decide il big match Como-Venezia: 2-1 e lombardi secondi da soli. Iemmello e Biasci battono il Cosenza, derby al Catanzaro. La Samp torna a vincere, Feralpi ko 1-3: doppio De Luca, poi il rientrante Verre. 1-1 tra Bari e Spezia, il Pisa batte il Cittadella all’89’. Unico 0-0 Ascoli-Reggiana. Ieri le vittorie del Parma a Terni, del Sudtirol col Lecco e del Brescia sul Palermo.