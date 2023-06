In attesa del nuovo bollettino che verrà diffuso giovedì a fine mattinata, l'intervento di laparatomia cui è stato sottoposto ieri il Papa è andato bene e il pontefice ha trascorso la prima notte post intervento senza alcun problema. Quindi, nessuna notizia interessante per i media che rimarranno accampati al Gemelli per i prossimi giorni.

Il medico che ha eseguito l'intervento chirurgico ha dichiarato: "Il Papa sta bene, è vigile e ha fatto la sua prima battuta". Il dottor Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche che già aveva operato il pontefice nel luglio 2021 per una stenosi diverticolare, durante una conferenza stampa tenutasi ieri al Policlinico, aveva fatto sapere che papa Francesco era sveglio e si trovava in uno stato di vigilanza ottimale, riportando anche la battuta di cui era stato fatto oggetto: "A quando la terza operazione?"

Ai giornalisti, già radunati davanti al Gemelli fin dalle prime ore del mattino, non resta che puntare i loro obiettivi sulle finestre del decimo piano, dove però le tende rimangono chiuse.

La Sala Stampa della Santa Sede ha informato che il periodo di recupero post-operatorio richiederà diversi giorni. Il dottor Alfieri ha spiegato che, di solito, un paziente che ha subito un'operazione come quella del Papa necessita di 5-7 giorni di convalescenza, ma, dato che si tratta di un paziente di 86 anni, saranno prese tutte le precauzioni necessarie.

QUasi inutile aggiungere che sono numerosi i messaggi di auguri giunti al Papa da parte delle massime cariche istituzionali di tutto il mondo.