Il musical biografico Blue Moon di Richard Linklater si sta affermando come uno dei titoli più attesi della prossima Stagione dei premi, forte del successo ottenuto all'ultimo Festival di Berlino, laddove l'interpretazione di Andrew Scott è stata premiata. L'imminente uscita nelle sale americane, supportata da un'accoglienza critica positiva, potrebbe essere la ragione del potenziale slittamento di "Nouvelle Vague", un altro progetto del regista potenzialmente in lizza per il Festival di Cannes.

Il film si concentra principalmente sul 31 marzo 1943, una data significativa per il debutto trionfale di "Oklahoma!", il musical che sancì la nuova collaborazione tra Rodgers e Hammerstein, segnando la fine del sodalizio artistico con Lorenz Hart. In questo scenario, "Blue Moon" esplora le dinamiche della perdita e la necessità di accettare il cambiamento attraverso la figura di Hart, alle prese con le sue difficoltà personali e professionali in un ambiente artistico in trasformazione.

"Oklahoma!" fu un musical innovativo per la sua fusione di storia, musica e ballo, che facevano progredire la trama. Il suo grande successo di pubblico e critica, con molte repliche e premi, lo rese un modello per i musical futuri, dando inizio all'epoca d'oro del genere.