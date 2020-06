L'amministrazione vastese vanta di far partire i lavori per realizzare duecento posti auto nella ex stazione ferroviaria di Vasto, ma senza accorgersi che il cancello di ingresso al cantiere (sradicato) è aperto a tutti.

In un articolo recente pubblicato da Zona Locale, il sindaco dichiara che la zona sarà dotata di illuminazione, per evitare atti vandalici e altri reati di ogni tipo, dichiara che gli uffici tecnici del comune stanno predisponendo apposita segnaletica e ringraziano l'impegno dell'assessore comunale Giuseppe Forte e il consigliere provinciale Vincenzo Sputore.

Chiedo a tutti, allora, di fare un sopralluogo per verificare le dichiarazioni sopra descritte.

Io, personalmente, andando a fare una passeggiata serale a Vasto Marina, francamente non ho visto questo cambiamento... anzi. Esiste un peggioramento in termini di messe in sicurezza della zona priva di illuminazione, al buio totale con il rischio di furti e quant'altro alle vetture parcheggiate, e addirittura ragazzi giovanissimi all'interno del cantiere a bere e divertirsi ignorando i vari pericoli in cui sono esposti.

Chiediamo agli amministratori della giunta comunale di attivarsi nell'immediato prima che succeda qualcosa.



Ass.Mov. IUSTITIA NOVA

il segretario provinciale

Orlando Palmer