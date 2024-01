Alaska Airlines ha annunciato lunedì di aver riscontrato problemi strutturali, in particolare pezzi allentati, durante le ispezioni preliminari su alcuni suoi aerei del tipo Boeing 737 MAX 912. Questa scoperta è stata fatta in seguito all'incidente avvenuto la settimana scorsa, quando uno dei jet di Alaska Airlines è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Portland, Oregon, dopo aver perso un portello in volo. L'incidente non ha causato morti o feriti, ma ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza e su possibili difetti di produzione in casa Boeing.

Non solo Alaska Airlines, ma anche United Airlines ha annunciato di aver riscontrato problemi simili. United Airlines, che ha 79 Boeing dello stesso modello nella sua flotta, ha dichiarato di aver trovato bulloni allentati su diversi aerei. "Abbiamo riscontrato casi che sembrano riguardare problemi di installazione", ha affermato United in una nota, assicurando che si sta lavorando per riportare "l'aereo in sicurezza".

Boeing, per correre ai ripari, ha già depositato alla Federal Administration Aviation le linee guida da seguire per le ispezioni dei 737 Max 9.