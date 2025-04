L'innalzamento dell’età pensionabile dei medici di famiglia a 73 anni, contenuto in un emendamento al decreto del 14 marzo n. 25 e approvato dalla Camera, si configura come una misura emergenziale più che una risposta efficace e duratura alla crisi della medicina territoriale.

A sottolinearlo è Claudio Cricelli, presidente emerito della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), che avverte: questa scelta non risolverà il problema strutturale della carenza di medici nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), soprattutto alla luce della cosiddetta “gobba pensionistica” in arrivo nei prossimi anni.

Secondo le stime, tra il 2025 e il 2027 saranno circa 7.300 i medici di base che raggiungeranno i 70 anni, l’attuale soglia per il pensionamento. L’estensione a 73 anni appare come un tentativo di tamponare l’emorragia, ma resta incerta la sua reale efficacia: non è affatto scontato che i medici decidano di rimanere in servizio oltre i 70. Molti, evidenzia Cricelli, intendono comunque andare in pensione al limite attuale. Inoltre, non sono stati chiariti gli effetti della norma sul piano pensionistico: se si continua a lavorare, è logico aspettarsi un aumento dell’assegno previdenziale, ma questa correlazione non è ancora stata definita.

Il problema di fondo è chiaro: la programmazione degli anni scorsi è stata fallimentare. Si è trascurato l’andamento demografico e l’effetto a lungo termine dei pensionamenti, arrivando impreparati a gestire il ricambio generazionale tra i medici di famiglia. Il risultato è che oggi si ricorre a soluzioni tampone, senza una strategia lungimirante. Tuttavia, Cricelli guarda anche oltre: con la progressiva uscita dei medici attualmente in servizio e la riduzione della popolazione, nel medio-lungo termine il rapporto tra domanda e offerta potrebbe tornare a essere equilibrato.

Sul tavolo resta anche il tema spinoso della riforma della medicina generale, con l’ipotesi del passaggio dei medici di famiglia a una forma di dipendenza diretta dal SSN. Ma anche qui, secondo Cricelli, non ci sono proposte concrete. E comunque, spiega, cambiare il tipo di contratto non basta: non è lo status giuridico il nodo centrale, bensì la necessità di costruire un nuovo modello organizzativo, con risorse adeguate e obiettivi chiari. Senza una visione strutturata, nessuna riforma reggerà.

Infine, un’altra illusione da sfatare riguarda le Case di Comunità, viste da molti come la panacea per la medicina territoriale. “Non bastano”, dice Cricelli. Se non si valorizzano gli studi dei medici di famiglia, veri presìdi di prossimità sul territorio, la risposta ai bisogni dei cittadini resterà inefficace. Le Case di Comunità possono essere utili come hub specialistici, ma devono integrarsi con una rete diffusa e capillare.

In sintesi, alzare l’età pensionabile può forse rallentare l’emorragia, ma non cura la malattia. Servono riforme vere, risorse e una visione politica che non si limiti a posticipare i problemi.