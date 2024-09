Il G7 Agricoltura e Pesca, tenutosi a Siracusa dal 26 al 28 settembre 2024, è stato un'occasione di primaria rilevanza per valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane. Tra i protagonisti di questa vetrina internazionale, InForma ha catturato l'attenzione con le sue innovative produzioni di pane nutraceutico, pinse al carrubbo e l'iconico Pomodoro di Scicli, una specialità del territorio, simbolo della qualità agricola siciliana. Questo evento istituzionale ha visto la partecipazione di Capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri del G7, insieme ai rappresentanti dell'Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali. Il G7 si è rivelato un'opportunità unica per mettere in luce l'eccellenza agroalimentare italiana, e InForma si è distinta presentando prodotti che coniugano tradizione, innovazione e attenzione alla salute.

Pane Nutraceutico: Un Successo al G7

Il pane nutraceutico di InForma, realizzato con grani antichi e farine ricche di proprietà salutari, ha riscosso un grande successo. Questo pane, che unisce sapore e nutrizione, è stato uno degli elementi chiave dell’offerta di InForma, rappresentando una vera rivoluzione nel panorama gastronomico. Tra le varietà proposte, il Semoletto, pane a base di semola di grano duro al 100%, e il Carrubetto, realizzato con farina di carrubbo, si sono distinti per i loro sapori autentici e benefici nutrizionali. Anche il Panino d’Avena e Semi di Chia ha catturato l’attenzione per la sua capacità di combinare gusto e benessere, mentre il Pane Nero arricchito con carbone vegetale ha affascinato per le sue proprietà digestive e antiossidanti.

Pinse al Carrubbo: Tradizione e Innovazione

Oltre al pane nutraceutico, InForma ha presentato anche le sue pinse al carrubbo, un'innovativa variante della tradizionale pinsa, che utilizza la farina di carrubbo, nota per i suoi benefici nutrizionali. Questa reinterpretazione moderna ha saputo conquistare i palati dei partecipanti, grazie all'equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il Pomodoro di Scicli: Un Tesoro del Territorio

Tra le eccellenze presentate al G7, un posto d’onore è stato riservato al Pomodoro di Scicli, una delle gemme del territorio siciliano. Questo prodotto, riconosciuto per il suo sapore unico e le qualità organolettiche, rappresenta l'espressione della tradizione agricola siciliana. Coltivato nelle fertili terre del sud-est della Sicilia, il pomodoro di Scicli è apprezzato per la sua dolcezza naturale, la consistenza carnosa e le straordinarie proprietà nutrizionali.

La presenza di questo prodotto al G7 ha sottolineato l’importanza di promuovere le eccellenze locali in un contesto internazionale, rafforzando il legame tra territorio e innovazione. Il pomodoro di Scicli, simbolo di qualità e tradizione, ha saputo conquistare i partecipanti, testimoniando ancora una volta la ricchezza del patrimonio agricolo siciliano.

Collaborazione e Innovazione: Interhub e Bonforno

La linea di prodotti InForma è frutto della collaborazione tra Interhub e Bonforno, due realtà d’eccellenza che hanno unito le loro competenze per creare alimenti che combinano scienza, tradizione e innovazione. Al G7, i partecipanti hanno avuto modo di scoprire non solo il gusto, ma anche i processi di lavorazione che rendono i prodotti InForma così speciali, valorizzando il connubio tra tradizione e tecnologia moderna.

Una Rivoluzione nel Mondo Agroalimentare

Il successo di InForma e del Pomodoro di Scicli al G7 di Siracusa conferma l’attenzione crescente verso i prodotti nutraceutici e le eccellenze locali, che offrono non solo un'esperienza gastronomica di alto livello, ma anche un contributo significativo al benessere. Il pubblico, sempre più attento alla qualità e alla salute, ha dimostrato di apprezzare profondamente queste innovazioni.

La presenza di personalità locali come il sindaco di Scicli, Mario Marino, e il vicesindaco Giuseppe Causarano, ha rafforzato l'importanza di promuovere le eccellenze territoriali in eventi internazionali, consolidando la Sicilia come centro di innovazione agroalimentare.

InForma, con i suoi prodotti innovativi e salutari, e il pomodoro di Scicli, simbolo della tradizione agricola siciliana, si preparano a conquistare non solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale, portando avanti una nuova cultura alimentare basata su qualità, tradizione e attenzione alla salute.