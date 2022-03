WikiRazzismo, l’enciclopedia contro il razzismo (wikirazzismo.org), in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale istituita dall’Onu, promuove un evento online di preghiera il prossimo lunedì 21 marzo 2022 alle ore 10:30 per unire tutte le fedi contro il razzismo. Al termine degli interventi verrà trasmesso il video di un concerto anti-razzista pre-registrato.

“In questo momento particolarmente delicato – afferma Renato Ongania, coordinatore della Preghiera Antirazzista – cercheremo di unire le fedi contro la minaccia del razzismo, purtroppo ancora presente nella nostra società. Ogni relatore interverrà in diretta per un momento di preghiera di cinque minuti. Stiamo chiedendo anche di fornirci degli spunti per poter elaborare una riflessione più ampia sul tema del razzismo nell’ambito della religione che rappresentano, l’orizzonte è comprendere come le diverse fedi possano o debbano avere un ruolo importante nel garantire una convivenza armoniosa”.

La giornata è stata istituita dall’Onu nel 1966 e si osserva ogni anno il 21 marzo.



Ospiti dell’evento:

Satwinder Singh in rappresentanza del tempio Gurdwara Singh (Sabha Comunità Sikh) in collegamento da Bergamo;





in rappresentanza del tempio Gurdwara Singh (Sabha Comunità Sikh) in collegamento da Bergamo; Suor Maria Lucia Siragusa , Figlia di Maria Ausiliatrice e Animatrice "Laudato Si' ” in collegamento da Catania;





, Figlia di Maria Ausiliatrice e Animatrice "Laudato Si' ” in collegamento da Catania; Nabile Issa , Imam di Cremona Bossetto;





, Imam di Cremona Bossetto; Ashok Bhante , Jitwan Buddha Monastery – Thankot, in collegamento dal Nepal;





, Jitwan Buddha Monastery – Thankot, in collegamento dal Nepal; Don Salvo Rindone , sacerdote cattolico in collegamento da Palermo;





, sacerdote cattolico in collegamento da Palermo; Edoardo Claudio Olivieri, Ministro di Scientology in collegamento da Napoli.

Per maggiori informazioni:

www.wikirazzismo.org/wiki/Preghiera_Antirrazzista