Ne parlerò con la professoressa Lorusso, Professore associato di ostetricia e ginecologia, Responsabile UOS Programmazione ricerca clinica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, da 25 anni impegnata nella ricerca e nella cura del cancro ovarico, nella diretta Facebook del 21 marzo 2023 (sulla mia pagina), alle ore 19.

Potremo sapere, conoscere, capire e dissolvere almeno un po' del silenzio che circonda il cancro all’ovaio.

Sono una scrittrice, qualche anno fa mi sono ammalata di cancro all’ovaio, e ho deciso di mettere al servizio delle donne la mia penna. Ho scritto Abbi Cura Di te per informare tutte le donne che esiste il cancro all’ovaio e a cosa dobbiamo stare attente. È gratis. Ne sono state scaricate diecimila copie… non avrei mai immaginato. Parlare di cancro non è semplice, leggere di cancro non è semplice. Ma l’informazione può salvare la vita.

Vorrei che questa diretta fosse veramente diretta al cuore e alle menti delle donne. Spazzasse via la paura di ascoltare parlare di cancro, la paura della prevenzione, la paura di stare sempre in ascolto di noi stesse per saper intervenire. Quando mi sono ammalata di cancro all’ovaio non sapevo niente, sono caduta dal pero. Mi sono messa a studiare, dovevo capire: capire cosa stava succedendo, cosa sarebbe successo ma soprattutto come era accaduto. Ho scoperto che i sintomi che mi era portata dietro per un anno erano proprio i campanelli di allarme del cancro all’ovaio. Ho capito che sono stata curata per un anno per altre patologie minori, molto più semplici. Senza nessun risultato. Ma si andava avanti per quella strada. Era cancro all’ovaio. Nessuno ha pensato. Nessuno sapeva niente. Gli oncologi sì, loro sanno tutto, conoscono bene, ma gli altri… Il silenzio più forte che abbia mai sentito!

Ho iniziato a intervistare le donne, tante… Non sapevano nulla! L’informazione non passa, l’informazione non arriva. La professoressa Lorusso e il professor Scambia sono gli unici che parlano di cancro all’ovaio parlando dei sintomi, dei campanelli di allarme che possono presentarsi e che si presentano nella maggior parte delle volte. Sono usciti dal silenzio. E oggi c’è un pochino più di rumore. Bisogna parlarne, parlarne forte, parlarne con coraggio… E provo a fare tanto rumore… ecco perché VI INVITO TUTTI! Parleremo anche di quali sono i controlli periodici utili, a cosa stare attente e come, delle cure, delle nuove terapie disponibili, di dove andare a curarsi, del test genetico BRCA…, di qualità della vita durante le terapie.

Vi aspetto martedì 21 marzo alle 19 sulla mia pagina facebook.

Abbi Cura Di Te è gratis al link luisanda-dellaria.weebly.com