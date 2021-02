Si è tenuto alle 13, a Nyon in Svizzera, il sorteggio per gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della UEFA Europa League. Milan e Roma sono le uniche due squadre italiane rimaste in gara nella competizione che culminerà con la finale che si disputerà il 26 maggio 2021 nello Stadio Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia.

I rossoneri, che si sono qualificati per il rotto della cuffia superando la Stella Rossa di Belgrado grazie ad un rigore più che generoso concesso ad inizio partita e nonostante gli avversari abbiano finito la gara con un uomo in meno, non sono stati particolarmente fortunati, dato che dovranno affrontare il Manchester United, che in questa stagione sembra aver trovato il passo giusto non solo per essere una valida pretendente per il titolo europeo, ma anche per la Premier League. Il Milan, che dovrà giocare la prima gara in trasferta, adesso è l'ombra della squadra di inizio stagione, sempre più simile al Milan pre-Ibrahimovic che ha fatto la "sfortuna" di molti allenatori.

Alla Roma, che nei sedicesimi è apparsa più che convincente liquidando con un netto 3-1 i portoghesi dello Sporting Braga grazie a un netto 3-1, è andhata forse un po' meglio, ma non tanto. Infatti, dovrà incontrare lo Shakhtar Donetsk, che in questa stagione è stato capace di battere due volte il Real Madrid e di fermare l'Inter nei gironi di Champions. La partita di andata si disputerà all'Olimpico.

Questi gli accoppiamenti del sorteggio odierno per gli ottavi di Europa League:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

ROMA-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham Hotspur

Manchester United-MILAN

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde





Crediti immagine: twitter.com/UEFAcom/status/1365322688173133825