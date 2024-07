Due appuntamenti imperdibili in prima serata attendono i fan della saga seriale Din Don. Dopo il grande successo dei primi cinque capitoli, arrivano infatti su Italia 1 i film Din Don – La Magia del Cinema e Din Don – Quando Meno Te Lo Aspetti, nei quali Crisula Stafida è tornata a calarsi nei panni di Gina, personaggio storico della saga che ha per protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli.

Diretti entrambi da Raffaele Mertes, i film verranno trasmessi, in prima tv assoluta, venerdì 26 luglio e venerdì 2 agosto 2024 e promettono un divertimento sano e leggero in grado di regalare ai telespettatori leggerezza e simpatia. Un ruolo, quello di Gina, al quale Crisula Stafida è molto legata, come ha più volte sottolineato in varie interviste:

“Il mio personaggio si è evoluto nel corso del tempo: da cameriera è diventata proprietaria di un ristorante e si è pure fidanzata. Quella di Din Don è una saga, con dei personaggi divertenti e da cartoon, che continua a divertire. E finché la barca va, come si dice, andiamo volentieri avanti perché ormai si è creata una grande affinità con tutti i membri del cast e ci divertiamo. Din Don è forse il set dove mi diverto di più. Si respira veramente un’atmosfera familiare”.

Da segnalare Rocco Siffredi come guest star del sesto capitolo. Sicuramente non mancherà il riscontro del pubblico, affezionato ai film girati tra Roma e Val di Sole, in Trentino Alto Adige.