La quattordicesima Sprint Race della stagione che si è disputata sul circuito di Motegi, valevole per il Gran Premio del Giappone di MotoGP, ha visto ancora una volta tagliare per primo il traguardo Jorge Martin, con lo spagnolo della Pramac che guadagna così altri 5 punti su Francesco Bagnaia (Ducati), oggi terzo, riducendo il suo distacco nella classifica generale a soli 8 punti: 299 contro 291. Tra i due, si è piazzato al secondo posto il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM), l'unico che ha cercato, riuscendovi solo in parte, di tenere il ritmo dello spagnolo, finendo con 1,3 secondi di distacco, mentre sono stati più di 5 quelli di Bagnaia.

Il quarto posto è andato all'australiano Jack Miller, anche lui su Red Bull KTM, che per buona parte di gara è riuscito a tener dietro Bagnaia, per poi dovergli lasciar strada. Quinto il francese Johann Zarco (Pramac), seguito dall'altro pilota in lizza per il mondiale Marco Bezzecchi, Mooney VR46.

Oggi hanno ottenuto punti anche Marc Marquez (Honda), settimo, Fabio Di Giannantonio, ottavo e unico pilota a difendere i colori della scuderia Gresini per il forfait dell'infortunato Alex Marquez, e Maverick Vinales (Aprilia), nono. Chiude la top ten, ma senza guadagnare punti in classifica, lo spagnolo Raul Fernandez (CryptoDATA RNF).

"Dobbiamo essere contenti. Mi aspettavo un po' di più onestamente, però ero un po' nei guai con il grip al posteriore. In ogni caso questo è stato il massimo, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto. Il terzo posto non è male. Jorge è nel suo momento migliore, quindi senza dubbio le sue prestazioni sono eccezionali. Noi dobbiamo mantenere la calma e lavorare per domani, che sarà un'altra storia",

è stata la dichiarazione post gara di Francesco Bagnaia. Questo, invece, il commento di Jorge Martin:

"Oggi mi sentivo veramente fortissimo in tutto e per tutto per la gara. Al mattino non ero davanti con le gomme usate, ma poi in qualifica ho fatto un giro fantastico e ho capito che potenziale c’era. Non abbiamo cambiato tanto l’assetto rispetto all’India, ci siamo soffermati semplicemente su qualche dettaglio che ha fatto la differenza per essere così competitivi.Credo che abbiamo trovato davvero un’ottima base per il tipo di mescola dei pneumatici e siamo contenti che il passo sia stato così veloce. Speriamo domani di avere la possibilità di mantenere di più le gomme essendoci più giri e potendo andare più con calma. Nel complesso sono davvero contento e spero di ottenere una vittoria anche domani".



In precedenza si sono svolte le qualifiche. Anche in quel caso Martin è stato il più veloce, seguito da Bagnaia e Miller. Questi, nell'ordine, i piloti qualificatisi in Q2 per le prime 4 file della griglia di partenza del gran premio che domenica prenderà il via alle ore 8:00:

01 Jorge MARTIN Pramac 1'43.198

02 Francesco BAGNAIA Ducati 1'43.369

03 Jack MILLER AUS KTM 1'43.551

04 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 1'43.624

05 Brad BINDER KTM 1 '43.709

06 Fabio DI GIANNANTONIO Gresini Racing 1'43.808

07 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'43.812

08 Maverick VIÑALES Aprilia 1'43.815

09 Aleix ESPARGARO Aprilia 1 '43.822

10 Johann ZARCO FRA Pramac 1'43.851

11 Raul FERNANDEZ CryptoDATA RNF 1 '44.054

12 Pol ESPARGARO GASGA 1'44.096