Il 17 novembre Oscar Aguilera fa scatenare il Bolgia di Bergamo

Al Bolgia di Bergamo si continua a ballare la miglior elettronica della scena internazionale. In console sabato 17 novembre 2018 torna infatti Oscar Aguilera, che sul palco del top club bergamasco è ormai di casa.

Il dj producer spagnolo è da tempo protagonista anche in top club come La Terrrazza a Barcellona, Fabrik a Madrid, Cocoon, Sankeys, Cafe D'Anvers, Club Vertigo, Eden Ibiza e tanti altri. La sua musica, un mix decisamente personale di techno e house underground è semplicemente irresistibile...

Dopo una lunga carriera iniziata negli anni '90, Oscar Aguilera pubblica tracce anche su label di riferimento come 100%Pure, Bitten, MKT, Elevate, Deeperfect, Stick, FORM Music ed Evolution.

He-Art Recordings, la sua label creata dopo l'esperienza con Travelling Soul Recordings, la presenta così: "Sono una persona normale e cerco di rendere la gente felice con la mia musica". In effetti, chi è sul dancefloor, quando Aguilera è in console in un top club come il Bolgia ha ottime probabilità di ballare fino all'alba, ed oltre.

L'evento di sabato 17 novembre è organizzato il collaborazione con Momento Lab.

