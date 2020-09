“Ho registrato tutto il video, se non vuoi che lo faccia circolare mi devi inviare 500 euro”.

Questo generalmente è il messaggio che riceve chi finisce nella beffarda rete delle Sextortion.

Questo fenomeno ha riguardato e riguarda migliaia di utenti del web.

In aumento i casi anche nel Comprensorio del Vallo di Diano e in generale in tutta la provincia sud di Salerno che, registra un cospicuo numero di denunce agli organi di polizia da parte di internauti sprovveduti che, cedono alle avance sessuali di formose ragazze e finiscono nei guai.

Le vittime, solitamente tra i 30 e i 50 anni, si sono imbattute in richieste di amicizia provenienti da (presunte) giovani e avvenenti ragazze, le quali dopo un’iniziale amicizia su facebook, spostano la conversazione su Skype.

La “chiacchierata” si scalda e la ragazza inizia a mostrare il proprio corpo, invitando il malcapitato a fare altrettanto.

Mentre la vittima ha ormai compiuto gli inequivocabili gesti di chi si è lasciato andare, la conversazione si interrompe e arriva il messaggio con il ricatto: “Ho registrato tutto il video, se non vuoi che lo faccia circolare mi devi inviare 500 euro”.

Le forze dell'ordine invitano a fare molta attenzione e a non dare confidenza in chat a persone sconosciute.