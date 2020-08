Il West Ham, salvatosi in questa stagione per il rotto della cuffia, anche nel 2020/2021 lo troveremo tra le squadre di Premier League.

Visto che quel campionato dovrebbe ripartire dal 12 settembre, il West Ham ha già iniziato ad organizzarsi per offrire ai propri tifosi delle soluzioni per acquistare gli abbonamenti per la prossima stagione, pur ricordando loro che l'accesso agli stadi è comunque condizionato alle decisioni di Downing Street.

Tra le tre soluzioni al momento indicate dal club, vi è anche quella che prevede l'accesso allo stadio tramite sorteggio, nel caso il Governo indicasse la necessità di misure di distanziamento tra i tifosi. In tal caso, comunque, tramite un sistema di rotazione sarebbe in ogni caso assicurata la possibilità ai tifosi di assistere ad un numero uguale di partite.

Il West Ham è il primo club che a lanciare una simile opzione per regolamentare l'accesso agli stadi in caso di capienza ridotta per le norme anti contagio dovute al coronavirus. L'esempio potrebbe essere seguito da altri club in tutta Europa.