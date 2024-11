Le dichiarazioni propagandistiche del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, sui tagli alla Sanità del governo Meloni:

"La diffusione di dati non verificati e la strumentalizzazione propagandistica di casi isolati rappresentano un danno grave per il Servizio Sanitario Nazionale, per gli operatori sanitari e per tutti i cittadini italiani.È necessario ribadire con fermezza che, dall'insediamento del Governo Meloni, non è stato effettuato alcun taglio alla sanità pubblica. Al contrario, stiamo portando avanti un intenso lavoro di riforma per rafforzare un settore che ha subito anni di depauperamento. La continua diffusione di dati inattendibili e la generalizzazione di casi singoli, sia riguardo alle liste d'attesa che agli scioperi o ai fondi, non fa altro che alimentare una narrazione distorta della realtà.Siamo consapevoli che riformare un settore così complesso richieda tempo e dedizione, ma i primi risultati del nostro lavoro sono già visibili. Abbiamo invertito la tendenza negativa degli anni precedenti e stiamo procedendo con determinazione verso il miglioramento del sistema.In questo percorso, chiediamo la collaborazione costruttiva delle organizzazioni sindacali per vigilare nei casi di troppe e inaccettabili scorrettezze nelle strutture sanitarie che ci raccontano purtroppo quotidianamente i media. Solo attraverso un dialogo basato su dati oggettivi e una cooperazione finalizzata al bene comune possiamo garantire un servizio sanitario sempre più efficiente e vicino ai cittadini".