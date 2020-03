Padre p. Paul Han, SVD, un sacerdote cinese ha scritto la seguente poesia riguardante il COVID19.

Padre Paul Han appartiene alla Società del Verbo Divino fondata da Arnold Janssen (Goch, 5 novembre 1837 – Steyl, 15 gennaio 1909) presbitero e missionario.

La Società del Verbo Divino ha tra le sue finalità anche quella di testimoniare l'universalità della chiesa e la fratellanza umana che supera ogni razza e cultura.

La congregazione dei missionari Verbiti favorisce la formazione di comunità internazionali, una realizzazione prevista già dalla fondazione. In questo terribile momento della storia umana Eurasiaticanews pubblica la traduzione ed il testo originale di una poesia che testimonia l’atteggiamento dell’uomo fermo nei confronti della catastrofe.

Ciao, nuovo coronavirus!Di fronte a te impercettibile ma misterioso,pur senza parole e perso,dico dimessamente "ciao"può spezzare la speme il silenzio assordante e l'ostilitàindotta dal terrore di te.Ciao, nuovo coronavirus!

Anche se da sempre sei nel mondoil mondo oggi dipende da teper esistere, crescere e persino per sopravvivere ,gli occhi schermati da ogni sorta di cose magnifiche,mai ci siam presi la briga di guardarti, finchéun gran numero di noi - a prima vista sani- in case, aziende e ospedali è collassato,ed ha persino smesso di respirare per sempre,mentre tu avevi occupato le vie respiratorieed entrambe le sacche polmonari ...Ciao, nuovo coronavirus

Anche se non riusciamo ancora a vedere come sei fatto,figuriamoci sapere cosa ha scatenato il tuo umore,abbiam potuto sentire i tuoi atti possenti e le tue brucianti emozioniinsieme alla tua imparziale posizione nei confronti di razza, religione, colore, identità, stato,e lo spregio tuo per tutti i confini e le abitudini,così come per l’arroganza del tipo'l'uomo può conquistare la natura'.

Scriviamo adunque questo nei libri di storia:all'inizio della terza decade del secolo ventuno, il mondo saldamente collegato da reti 5G,con le persone abituate da tempo al consumo sfrenato e ai viaggi, di fronte ad un visitatore in apparenza familiare ma non invitato,di colpo perse l’orgoglio suo di efficienza e velocità,rivelando terrore ed impotenza come i dinosauri65 milioni di anni fa, quando la Terra fu colpita da una cometa ...

Ciao, nuovo coronavirus!Ciao, nuovo coronavirus!Non voglio più aver paura di te,né mi aspetto di allontanarti dalla sfera umana.Ma desidero ascoltare attentamente il tuo racconto:chi per primo ha rotto la tua ben strutturata casa ecome hanno disturbato il tuo sonno tranquillo,così che devi adesso combattere di rabbia?

Desidero, inoltre, pregare:in un'atmosfera di umiltà e riflessione,con apertura al dialogo e alla conversione,in quarantena su quella stessa nave da crociera "Princess",che noi umani migliori e più saggi,offriamo sostegno e amore reciproci,e trasformati in esseri nuovi,viviamo in armonia con te - nessuna separazione né abbandono!

(traduzione Carlo Marino)

Hello,新冠病毒

面对看不见但却令人心悸的你

我有点六神无主

只能简单地说一声“hello”

希望

能打破恐惧造成的僵局和敌意

虽然你不但早就在人间宿居

而且世界也赖你而维系

但被各种宏伟事物障眼的我们

压根儿也不曾理会过你

直到

一大批本来健康无恙者

被你堵塞了呼吸道和肺叶

而倒在了家中、公司、医院

甚至

彻底停止了呼吸…

即使到目前为止

我们依然无法看清你的面目

更不能确知是什么引爆了你的脾气

但却感知了你咆哮的情绪和行动的力度

还有那不在乎

身份、地位、民族、宗教、肤色的态度

以及对所有海关与边界的不屑

和对那“人定胜天”口号的轻蔑

历史不会忘记这一貌似传奇的事实:

二十一世纪的第三个十年伊始

已经被5G网络联为一体的世界

习惯了随意消费和自由往来的你我

面对似曾相识的不速之客

顿时失去了

引以为傲的速度和效率

显出六千五百万年前慧星降临时

主宰地球的大小恐龙们

所有的惊惧与无助……

Hello, 新冠病毒

我不愿再因你而恐惧

也不想将你从人间驱逐

但却想仔细聆听你的哀怨和倾诉

尤其是

是谁最先破入你精心构建的居室

又如何骚扰了正在甜香睡觉的你

使你不得不在暴怒中反击?

Hello,新冠病毒!

在祈祷中,我也播下这颗希望的种子:

在谦逊及反省的氛围中

带着对话和悔改的精神

被隔离到同一艘“公主号”上的我们

将获得前所未有的智慧与意识

转变为更新更高的生命体

能够彼此关爱和互助

并与你在和谐中相处

没有分离,更没有杀戮!