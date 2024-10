È stato della Ferrari di Carlos Sainz il miglior tempo del venerdì del GP di Città del Messico. Ma tra bandiere rosse e test Pirelli nella seconda sessione di libere, è impossibile dire quale siano le vetture da battere nella gara di domenica. Bene la McLaren, ma ancor meglio la Ferrari, mentre la Red Bull stenta con Verstappen che è riuscito solo percorrere pochi giri, per problemi al motore della sua monoposto. Le Mercedes sembrano essersi rigenerate rispetto ad Austin, ma Russell ha approfittato troppo del passo della sua vettura ed è andato a muro nella prima parte di Practice 2.

Sainz ha commentato così la sua prestazione: "Nel complesso la mia è stata una giornata positiva, visto che sono riuscito a completare il programma concordato e a lavorare sul bilanciamento e l’assetto, specie nella prima sessione.Nella seconda abbiamo dovuto girare con la C4 il che ci ha permesso di raccogliere dati utili soprattutto in configurazione gara per quel che riguarda il passo. Il turno di domani mattina sarà molto importante per lavorare in prospettiva qualifica perché sicuramente lì c’è margine per migliorare, anche se l’inizio di oggi è stato incoraggiante".

Queste le parole di Leclerc: "Giornata non facile per quanto mi riguarda. Era previsto che non girassi nella prima sessione, perché nella seconda avremmo avuto 30 minuti in più ma purtroppo quella mezz’ora è andata praticamente persa a causa della bandiera rossa causata dall’uscita di pista di George (Russell).Purtroppo sono cose che capitano e ora non ci resta che lavorare al meglio per cercare di massimizzare il nostro risultato in qualifica visto che le posizioni di partenza sono importanti su questa pista. Il passo è sembrato buono fin dal primo giro che ho fatto in macchina, e questo rende ancora più importante assicurarsi una buona piazzola sulla griglia domani".

Sabato la terza sessione di libere prenderà il via alle 19.30, mentre le sessioni della qualifica inizieranno a partire dalle 23:00.