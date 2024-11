Oggi vi presento un giovane talentuoso poeta contemporaneo, Fabio Petrilli, giovane scrittore e poeta internazionale nato a Foggia il 9 Marzo 2000.

Fabio vive a San Bartolomeo in Galdo, una città situata in provincia di Benevento. Studia Lettere e Beni Culturali presso l’Università degli Studi del Molise in prossimità di Laurea.

Inizia a comporre i suoi primi versi il 7 Luglio 2020 e scrive la sua prima poesia intitolata “ In Riva al mare “. Durante il suo percorso ha incontrato poeti ed artisti internazionali come il poeta contemporaneo napoletano Antonio Spagnuolo [della sua poesia hanno scritto numerosi autori tra i quali A. Asor Rosa nel suo “ Dizionario della Letteratura Italiana del Novecento “ e nella Letteratura Italiana ( Einaudi )], Joan Josep Barceló I Bauçà (poeta spagnolo e catalano di fama internazionale) e Irène Duboeuf (poetessa enciclopedica francese, Wikipedia).

Nel 2023 con il suo componimento “ I miei versi “ vince il Panorama Internazionale delle Arti nella sezione “ Youth Awards “ organizzato dalla Writers Capital Foundation International.

Possiede numerosi riconoscimenti letterari, in particolar modo ha ricevuto dagli Stati Uniti d’America un attestato di merito in Letteratura Italiana (Prodigy Usa Magazine). È presente in diversi giornali nazionali e internazionali (India, Belgio, Albania, Francia, Germania , Kosovo, Spagna, Pakistan, Egitto, USA).

Il 26 Maggio 2024 è stata pubblicata la sua prima silloge poetica in collaborazione con la poetessa molisana internazionale Elisa Mascia dal titolo di “ Respiro… con il cuore “. La prefazione della silloge è stata curata dal giovane poeta Roberto Collari (premio alla Carriera per la poesia e percorso letterario con più di cento riconoscimenti Internazionali), mentre la postfazione è stata curata dal conduttore radiofonico e divulgatore culturale molisano Pietro La Barbera .

Respiro…con il cuore è presente in numerosi quotidiani internazionali.

È inserito nell’enciclopedia dei poeti affermati nazionali ed internazionali Wikipoesia e collabora con il quotidiano Alessandria Today dove con Elisa Mascia ha pubblicato più di 27 scrittori e poeti.







ANTONIETTA MICALI

Ciao Fabio, è un piacere poterti intervistare. Oggi viviamo in una società tecnocratica e sembrerebbe che la poesia sia una cosa ormai desueta, invece sta assumendo un ruolo sociale molto importante e si diffonde sempre più tra i giovani. Ce ne vuoi parlare?

FABIO PETRILLI

La poesia tra i giovani ha un ruolo significativo, anche se spesso sottovalutato. In un’epoca dominata dalla tecnologia e dalla comunicazione rapida, la poesia rappresenta un’opportunità per i giovani di esprimere pensieri ed emozioni in modo più profondo e riflessivo. Molti trovano nella scrittura poetica una forma di sfogo emotivo o uno strumento per affrontare questioni personali, sociali e politiche.Negli ultimi anni, c’è stata una rinascita dell’interesse per la poesia, favorita dai social media. Piattaforme come Instagram e YouTube hanno reso più accessibile la condivisione di versi e hanno dato voce a poeti emergenti, che riescono a raggiungere un vasto pubblico. Il spoken word e la poesia slam, in particolare, sono diventati mezzi popolari tra i giovani per esprimere idee e rivendicazioni, creando una forma di comunicazione dinamica e interattiva.Tuttavia, non mancano le sfide. Molti giovani vedono la poesia tradizionale come qualcosa di distante o scolastico, a causa del modo in cui viene insegnata nelle scuole. Questo può rendere difficile il riconoscimento del suo valore come mezzo di espressione personale. Per coinvolgere i giovani, è importante rendere la poesia più accessibile e rilevante per le loro esperienze, magari attraverso laboratori creativi, festival o concorsi letterari.