Ricevuta ieri la nota dal Consorzio Autostradale, che comunica il dissequestro dei cavalcavia n. 9, 10 e 12 dell’Autostrada A/20 Messina–Palermo, il comando di Polizia locale ha emesso l’ordinanza, che regola la viabilità sul cavalcavia n. 10 (Fiumarella) di competenza del Comune di Milazzo.

Nel provvedimento si istituisce il doppio senso di circolazione veicolare, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore ai 7,5 tonnellate con apposita di segnaletica di preavviso collocata all’intersezione tra la via Botteghelle e la SS. 113 e all’intersezione tra la via Fiumarella e la via Rio Rosso.

Nell’ordinanza si istituisce anche il divieto di transito pedonale, sul marciapiede lato Palermo mediante adeguato transennamento.