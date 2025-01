Le autorità israeliane hanno rilasciato oggi il secondo gruppo di prigionieri palestinesi come parte dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con le fazioni palestinesi a Gaza. Un'operazione di grande rilevanza simbolica e politica, che ha suscitato forti emozioni tra le famiglie e i sostenitori dei detenuti.

Secondo quanto riportato dalla Commissione Palestinese per gli Affari dei Prigionieri e degli Ex-Detenuti e dalla Società dei Prigionieri Palestinesi, dei 200 detenuti liberati, 121 erano condannati all'ergastolo, mentre altri 79 stavano affrontando pene lunghe.

I prigionieri sono stati rilasciati dalla prigione di Ofer, situata a ovest di Ramallah. L'operazione è stata gestita in collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), che ha trasportato 114 prigionieri a Ramallah. Altri 16 sono stati liberati a Gaza, mentre 70 sono destinati ad essere esiliati, con l'Egitto che li ospiterà per le prossime 48 ore. Successivamente saranno inviati in Tunisia, Algeria e Turchia, che hanno accettato di accoglierli.

Tra i detenuti liberati vi è Mohammad Al-Tous, il detenuto palestinese più anziano nelle carceri israeliane. Originario del villaggio di Al-Jabaa, a sud di Betlemme, Al-Tous ha trascorso ben 39 anni in carcere.

L'area circostante la prigione di Ofer è stata dichiarata zona militare chiusa durante le operazioni di rilascio, con le IDF che hanno disperso le famiglie e i sostenitori utilizzando munizioni e gas lacrimogeni.

Nonostante ciò, centinaia di palestinesi si sono poi riuniti al Ramallah Entertainment Complex per accogliere i prigionieri liberati. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore di Ramallah e Al-Bireh, Layla Ghannam, e diverse figure della leadership palestinese, sottolineando l'importanza dell'evento.

