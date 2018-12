Tumore al seno: l'alcol può essere determinante per l'insorgere della malattia

Che il tumore al seno rappresenti per la donna un grave spauracchio per la sua salute non ci sono dubbi.

Ma che esistesse una stretta relazione fra il consumo dell'alcol e della frutta nell'esordio, nella protezione, nel decorso e nell'insorgenza della malattia si ipotizzava ma non si era certi.

Questo fino a quando uno studio molto approfondito - tutto britannico, durato 12 anni e che ha coinvolto un numero elevatissimo di donne - ha potuto delineare al meglio i rischi che le donne possono correre di sviluppare un cancro al seno facendo regolarmente uso di alcol (soprattutto se assunto in notevole quantità) e i benefici che invece si ottengono da un'alimentazione quanto mai varia e corretta, in special modo consumando frutta, meglio se in gran quantità.