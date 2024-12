Il periodo della gravidanza è molto importante e delicato; molte donne vivono alcune fragilità come tristezza e insicurezza, i noti sbalzi d'umore e così via. Esistono, alcune cose da evitare assolutamente se si è in dolce attesa, primo tra tutti l'uso di alcolici.

Perché non bere alcol durante la gravidanza?

I medici consigliano di non bere durante la gravidanza perché molti studi hanno dimostrato che l'alcol può agire negativamente sul sistema nervoso del nascituro. Il feto non può metabolizzare l’alcol, perché privo degli enzimi adatti a questo compito

Ciò avviene poiché l’alcol consumato dalla futura mamma in gravidanza finisce direttamente nel feto.

L’Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Centro per la promozione della salute e la ricerca sull’alcol dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha prodotto un decalogo che può contribuire a incrementare la consapevolezza sulla dannosità e la nocività del consumo di bevande alcoliche delle donne in gravidanza:

- consumare bevande alcoliche in gravidanza aumenta il rischio di danni alla salute del bambino;



-durante la gravidanza non esistono quantità di alcol che possano essere considerate sicure o prive di rischio per il feto;



-il consumo di qualunque bevanda alcolica in gravidanza nuoce al feto senza differenze di tipo o gradazione;



-l'alcol è una sostanza tossica in grado di passare la placenta e raggiungere il feto alle stesse concentrazioni di quelle della madre;



-il feto non ha la capacità di metabolizzare l’alcol che quindi nuoce direttamente alle cellule cerebrali e ai tessuti degli organi in formazione;



-l’alcol nuoce al feto soprattutto durante le prime settimane e nell’ultimo trimestre di gravidanza;



- se si pianifica una gravidanza, è opportuno non bere alcolici. E si è già in gravidanza, è meglio interromperne l’assunzione sino alla nascita. I danni causati nel bambino dall’esposizione prenatale dall’alcol sono irreversibili e non curabili;



-è opportuno non consumare bevande alcoliche anche durante l’allattamento;



- si possono prevenire tutti i danni e i difetti al bambino causati dal consumo di alcol in gravidanza, evitando di consumare bevande alcoliche.

La conseguenza di pratiche scorrette durante la gravidanza, come l'uso di alcolici, potrebbe causare nel bambino importanti deficit cognitivi. Inoltre, se si ritiene opportuno e si sente l’esigenza, chi è in dolce attesa può rivolgersi anche a uno psicoterapeuta che possa accompagnarla in questo percorso. A volte, durante la gravidanza e anche nei mesi successivi si può avere il bisogno di un supporto psicologico.





Per vivere serenamente il periodo della gestazione è importante una dieta equilibrata, affidarsi a specialisti esperti, praticare ginnastica dolce e se si sente l'esigenza rivolgersi ad un nutrizionista oppure ad uno psicologo che possa accompagnare la donna fino al parto.