Dopo l'annuncio delle nomination ai Gotham Awards e i verdetti degli Hollywood Film Awards cambiano leggermente le previsioni per la categoria Miglior regia rispetto a quelle redatte nel mese di settembre.

Il motivo è da rintracciare nel fatto che la maggioranza dei premi verranno assegnati nei mesi successivi (Novembre-Dicembre-Gennaio) e cioè i 3 mesi che precedono la Notte degli Oscar che quest'anno sarà celebrata il 9 febbraio.

Se da un lato risultano confermati tra le previsioni di ottobre Martin Scorsese per The Irishman e Joon - ho Bong per Parasite, retrocede Marielle Heller per A beautiful day in the Neighborhood a favore di Lulu Wang per The Farewell - Una bugia buona.