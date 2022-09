L’associazione sportiva Donne and Go organizza un viaggio di gruppo nel deserto per sole donne, destinazione Marocco. Dall’1 all’8 ottobre 2022 da Agadir lungo la costa Atlantica.

L’associazione sportiva dilettantistica Donne and Go ASD, da anni al fianco di team alla Dakar, organizza un nuovo viaggio di gruppo al femminile con destinazione Marocco.

La prossima partenza è prevista per il 1° ottobre, con un tour lungo la costa Atlantica a partire da Agadir, in auto e/o Side by side “SSV”, con raid nel deserto in totale sicurezza perché sempre accompagnate da guide esperte. La partecipazione ai viaggi è riservata agli associati, con acquisizione di una tessera annuale, appassionati di Raid avventura ed escursioni.

È un viaggio con il quale ripercorrere la storia, la cultura e le tradizioni di un popolo, con sguardo attento e meravigliato, viaggiando tra dune sabbiose e bellissime spiagge su cui s'infrangono le onde dell’oceano Atlantico.

L’itinerario tocca alcune delle più belle località del sud ovest del Marocco: Agadir, il Parco Nazionale di Souss-Massa, Agou Plage, Fort Bou Jeref, Tiznit, Mirleft e altri luoghi meravigliosi.

Un mix di profumi e colori dalle intense sfumature che avvolge e affascina dal primo momento: tra immense distese di sabbia, profumo di salsedine, suq affollati, resti di antiche fortezze, medine speziate e immense spiagge, con un alternarsi di scenari spettacolari. E tutto questo senza dimenticare l’anima del popolo marocchino, fatta di ospitalità, sorrisi, gesti cordiali, e il tipico folklore popolare.

Non è un viaggio tradizionale, ma piuttosto “emozionale”, caratterizzato da atmosfere suggestive, attimi di riflessione, sguardi persi all’orizzonte, desideri nelle notti stellate, e con momenti di condivisione che lo renderanno unico e indimenticabile.



L’Associazione Donne and Go è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che associa ragazze e donne appassionate di Raid avventura che condividono interessi. L’associazione si propone di promuovere l’attività motoristica sportiva a carattere dilettantistico, con lo scopo di ampliare la conoscenza culturale dei paesi Africani attraverso l’escursionismo con auto e moto, raid avventura e momenti di aggregazione culturale, nel pieno rispetto della natura e della cultura dei paesi visitati. Ogni viaggio ha un itinerario, tempi di percorrenza e un livello di comfort e caratteristiche differenti, che saranno disposti di volta in volta.

Per ulteriori informazioni e dettagli visitare il sito.